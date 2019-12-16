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Diz altı ampute hastasına, protez takıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programcılığı öğrencileri Öğr. Gör. Haydar Altınkaynak'ın koordinesinde trafik kazası geçirmiş, sosyal güvenliği olmayan bir vatandaşa protez bacak yaptı.

16.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:19Diz altı ampute hastasına, protez takıldı
KIRŞEHİR (İHA) – , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programcılığı öğrencileri Öğr. Gör. Haydar Altınkaynak'ın koordinesinde trafik kazası geçirmiş, sosyal güvenliği olmayan bir vatandaşa protez bacak yaptı.

KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya ve beraberindeki heyet, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Laboratuvarında bir incelemede bulundu.

Öğr. Görevlisi Haydar Atınkaynak, Rektör Karakaya'ya, diz altı ampute (kesik bacak) hastası Mustafa Dokumacı'nın son durumu hakkında yapılan ziyarette bilgi verdi.

Altınkaynak, travmatik ampütasyon yaşayan hastaya uygun statik kurulumu ve dinamik ayarları yapılmış olan protez geliştirdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, insan hayatının değerli olduğunu ve konforlu hayata muhtaç olduğunu anlattığı konuşmasında, "Ahilik şehrinde usta-çırak ilişkisi önemlidir. Pratik ve uygulamalara önem verilmesinin, ustanın dokunuşlarını izlemenin bu tür sağlık vakalarında başarıyı arttırıyor"dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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