Diz Kapağı Çatladı, Dağlarda Koştu İyileşti Önce Türkiye 3'üncüsü Sonra Şampiyon Oldu

Kaynak: İHA

Elazığlı genç boksör Ömer Faruk Savran, diz kapağı çatlamasının ardından yapılan tedaviyle kalmayıp dağlarda koşup, günlük çift antrenman yaparak hazırlandığı ilk turnuvada Türkiye 3'üncüsü, ardından da Türkiye Şampiyonu oldu. Şimdi her gün çift antrenman yapan Savran, Milli Takıma girmek için yeniden Türkiye şampiyonu olmak istiyor.Daha önce jimnastik ve yüzme sporlarıyla ilgilenen babasının tavsiyesiyle 6 yıl önce boksla tanışan 17 yaşındaki boksör Ömer Faruk Savran, geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonasına hazırlanırken, talihsiz bir kaza geçirdi. Buzda kayıp düşen ve diz kapağı çatladıktan sonra alçıya alınan genç sporcu, tedavi sonrası kısa bir süre kalan şampiyonaya hazırlanmak için sürekli çalıştı. Salonda antrenman yapan Savran, hem fizik tedaviye gitti, hem de dağlarda koşarak sakatlığını kısa bir sürede atlattı. 2 ay sonra katıldığı ilk turnuvada Türkiye 3'üncüsü olan Savran, ikincisinde ise Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.Spora başlamasında ailesinin katkısı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Savran, "2 sene jimnastiğe, 2 sene de yüzmeye gittim. Spora başlamamda ailem önemli pay sahibiydi. Hep arkamda oldular, destek verdiler. Ama bu sporlarda kendimi bulamadım. Artık hevesim kırılmıştı. Daha önceden babam boks sporuyla uğraşmıştı. Beni de teşvik etti. Bak bakalım belki de hoşuna gider dedi. İşte o an başladım. Hoşuma da gitti. Şu an 6 sene oldu. 6 senedir boks yapıyorum. Gayette güzel oldu. Boks bana çok şey kattı. Hem kötü alışkanlıklardan uzak durmuş oluyorum, hemde kendimi bulduğum spor diyebilirim" dedi."Dizinin sakatlığı geçmez dediler, ben yılmadım"Dizinin çatlama sürecine de değinen genç sporcu, "Ben buraya geldiğim zamanlarda kıştı. Kışın arkadaşlarla beraber geziyorduk. Dağıldık evlere giderken benim buzda ayağım kaydı düştüm. Diz kapağım çatladı. Apar, topar, hastaneye gittik. Kasıklarıma kadar alçıya aldılar ve bir buçuk ay boyunca antrenman yapamadım. Müsabakalarıma da yaklaşık 2 ay vardı. İyileştikten sonra fizik tedaviye gittim. Çok fazla yararı olmayacağını söylediler ama ben yılmadım tabi ki de dağlara koşmaya gittim. Kardiyolar yaptım, salonlara gittim. Onların bana verdiği tavsiyelerle antrenmanlar yaptım. Bu antrenmanların da karşılığını aldım. Aynı zamanda da boks antrenmanlarımı da yaptım. Müsabakalarıma çok az bir zaman kalmıştı. Türkiye şampiyonasına gittim. Orada da diz kapağım yine ağrıyordu. Ona rağmen Türkiye 3'üncüsü oldum. Tabi kader isterdi Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonraki müsabakada azmettim ve şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.Milli Takıma yükselip, ülkemi temsil edeceğim"Yeni hedefinin Türk Milli takımı adına mücadele etmek olduğunu ifade eden Savran, "Hedefimiz bu artık. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hocamız bize yardımcı oluyor. Biz de hocalarımızı utandırmayacağız. Bu sene Türkiye şampiyonu olup Milli takıma yükselip, ülkemizi temsil edeceğiz inşallah" diye konuştu.1- 7 Nisan tarihleri arası Mersin 'de yapılacak Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan 17 yaşındaki boksör, "Şampiyonaya yaklaşık 1 ayımız var. Antrenmanlarımızı hızlandırdık. Sabah akşam çift idman yapıyoruz. Sabah 8-9, akşam 5-7 arası antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çok sıkı bir çalışmamız var. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız" şeklinde konuştu."Başarılı olursa Milli takıma gidecek"Ömer Faruk'un durumundan memnun olduğu aktaran Milli Takım Boks Antrenörü Cemil Döndü ise, "Günde çift idman yapıyoruz. Sabah 8-9, akşam 5-7 arası. O zaman zarfında işte sabahları kondisyon ağırlıklı çabukluk hareketli ağırlıklı, akşamları da teknik taktik çalışması yapıyoruz. Allah nasip ederse 1-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Kilogramı daha henüz ayarlamadık ya 60 ya 64 olacak. O zamanki sürece bağlı. Nasip olursa orada da altın madalya hedefliyoruz. Altın madalyayı da alırsak ondan sonra şampiyonanın bittiği tarihin 1 hafta sonrası milli takım kampına iştirak edecektir. Orada da seçmeler sonucunda ülkeyi temsil etme yolunda hak kazanacaktır" diye konuştu. - ELAZIĞ