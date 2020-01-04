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Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak"

Mobilya sektöründe yapılan KDV indirimini değerlendiren TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, bu indirimden özellikle de Bursa'nın çok faydalanacağını söyledi.

04.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:59 Dizdar:
Mobilya sektöründe yapılan KDV indirimini değerlendiren TESİAD Başkanı Cüneyt Dizdar, bu indirimden özellikle de 'nın çok faydalanacağını söyledi.

Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, mobilyada yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8'e düşmesini değerlendirdi. Hükumetin yeni yıla müjdeyle başladığını dile getiren Başkan Dizdar, "Ekonomide yaşanan kürsel daralma maalesef Türkiye'de de hissediliyordu. Bu daralmanın önüne geçmek ve işletmeleri ayakta tutmak için zaman zaman ekonomiye can suyu vermek lazım. Özellikle sektörlerin önünü açmak için bu gibi hamlelerin gerekliliğini her platformda ifade ettik. Dolayısıyla mobilya sektöründe yaşanan kış mevsimi durgunluğunu hafifletecek olan bu adım, insanların alışverişe yönelebileceği bir dönem haline geliyor" dedi.

KDV'deki indirimden özellikle Bursa'nın çok faydalanacağını belirten Dizdar, "Bursa ekonomisinin lokomotifi olan mobilya sektörünün gelişmesi diğer iş kollarının da gelişmesi anlamına geliyor. Mobilyanın başkenti konumunda bulunan Bursa'nın adına bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yıl müjdesi gibi gelen bu açıklamaların, yeni sezon hazırlıkları gerçekleştiren mobilyacılarımıza moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Alınan kararların tüm mobilya sektörüne hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Murat Erat, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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