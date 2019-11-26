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Dizel araçların sonu yakın

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da hem çevreye, hem de insanlara zarar verdiği onaylanan dizel motorlu araçların laboratuvar testlerine göre yaklaşık 10 kat daha fazla zararlı gaz salınımı yaptığının ortaya çıkması, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada dizel araçların yasaklanması sürecini başlattı.

26.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:27Dizel araçların sonu yakın

İlk adımı ve İtalya atarken, , Hollanda ve Norveç'te de 2020 yılından itibaren dizel araçla girilemeyen 'greenzone'lar (yeşil alan) yaratılacak. En sert tedbirlerin uygulandığı İtalya'nın Milano şehrindeyse 25 Mart 2019 tarihinden bugüne katı bir 'greenzone' uygulaması işletiliyor.

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "2030 yılına kadar dizel araçlar kademeli olarak üretimden kalkacak. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek ve tarihi dokusu olan şehirlerde bu tarih çok daha erkene çekilebilir. 'da başlatılan 'greenzone' uygulamalarını büyük şehirlerimizde görebilmemiz mümkün" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hem çevreye hem de insanlara zarar verdiği onaylanan dizel motorlu araçların laboratuvar testlerine göre yaklaşık 10 kat daha fazla zararlı gaz salınımı yaptığının ortaya çıkması başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada dizel araçların yasaklanması sürecini başlattı.

Almanya ve İtalya'daki şehirlerde dizel araçların giremediği 'greenzone' (yeşil bölge) uygulamaları başlatılırken, 2020'de Fransa, Hollanda ve Norveç'te de yeni yeşil bölgelerin oluşturulacağı açıklandı.

Dev ekonomik güce sahip Çin, Dev ekonomik güce sahip Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, Hindistan, Norveç, Avustralya, Japonya gibi ülkelerde ise dizel araçların kademeli olarak yasaklanacağı belirtiliyor.

'2030'A KADAR DİZEL ARAÇLAR ÜRETİM KALDIRILACAK'

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, dizel araçlara olan talebin bir tek Türkiye'de arttığına dikkat çekerek, "2030 yılına kadar dizel araçlar kademeli olarak üretimden kalkacak. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek ve tarihi dokusu olan şehirlerde bu tarih çok daha erkene çekilebilir. Avrupa'da başlatılan 'greenzone' uygulamalarını büyük şehirlerimizde görebilmemiz mümkün. Dizel araçlar yolun sonuna geldi. Ülkeler birbiri ardına dizel otomobillerin satışını yasaklayan kanunları onaylıyorlar. Costa Rica'da yürürlükte olan kanuna göre 2021 yılından itibaren eski – yeni ayırt etmeksizin tüm dizel araçların satışı yasağı uygulanmaya başlanacak. Bu yönde dizel araç satışını yasaklayan kanunlar çıkaran diğer ülkelerden Danimarka, İrlanda, İsrail, Hollanda, İsveç ve Hindistan'da ise bu yasaklar 2030 yılından itibaren uygulanacak. İskoçya'da 2032, İngiltere, Çin ve Fransa'da ise 2040 yılından itibaren dizel araç satış yasağı uygulanmaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

DİZELE KARŞI EN SERT TEDBİRLER MİLANO'DA UYGULANIYOR

İtalya'nın Milano kentinde uygulanmaya başlanan 'greenzone' uygulaması en katı dizel karşıtı yasakları içeriyor. Kent Meclisi'nde alınan karara göre, tüm dizel araçlar yasaklandı. Şehre yalnızca, Euro 5 ve 6 benzin kullanan araçlar, LPG, Metan, Çift yakıt, hibrid ve elektrikli araçlar, 2 zamanlı Euro 5 ve 4 zamanlı Euro 4-5 motosikletler, LPG'li motosikletler giriş yapabiliyor.


Dünya Sağlık Örgütü, Almanya, Fransa, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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