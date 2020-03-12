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Dizi bitti ama dostluk sürüyor

Geçtiğimiz ay final yapan 'Sevgili Geçmiş' dizisinin oyuncuları Ece Uslu ile Sevda Erginci, dizi bitmesine rağmen dostluklarını sürdürüyor

12.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:00
Dizi bitti ama dostluk sürüyor

Uslu ile Erginci önceki gün City's Nişantaşı 'nda araçlarını beklerken objektiflere takılar. İkilinin keyifli halleri dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Nişantaşı, Magazin

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