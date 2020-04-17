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Dizideki 'Bakırdan zehirlendi' repliğine Kahramanmaraş'tan tepki

Kahramanmaraş Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı, bir televizyon dizisinde ekrana gelen, 'Bakırdan zehirlendi' repliğine tepki vererek, "Bakırdan şimdiye kadar kimse zehirlenmedi, zehirlenmez de" dedi.

17.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:05
Dizideki 'Bakırdan zehirlendi' repliğine Kahramanmaraş'tan tepki
Kahramanmaraş Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı, bir televizyon dizisinde ekrana gelen, 'Bakırdan zehirlendi' repliğine tepki vererek, "Bakırdan şimdiye kadar kimse zehirlenmedi, zehirlenmez de" dedi.

Türkiye 'nin bakır ihtiyacının 70'ini Kahramanmaraş'tan karşılandığını söyleyen Oda Başkanı Selamet Atlı, kentin yüzde 60 oranında bakır ihracatı olduğunu söyledi. Mutfaklarda kullanılan bakır ürünlerin insan sağlığı açısından faydalı olduğunu ifade eden bakırcılar odası başkanı Atlı, korona virüsün en az bakırda barınabildiğini söyledi.

Dizideki oyuncuların bakırcı esnafı ve vatandaşlara açıklama yapması gerektiğini dile getiren Atlı, "Türkiye'de bakırdan hazırlanan ürünlerin yüzde 70'i Kahramanmaraş'ta üretiliyor ve yaklaşık 700 civarında bakırcı esnafımız var. Bakır 10 bin yıldır kullanılıyor ve ilk kullanılan metal ise bakır olarak bilinir. Perşembe günleri bir kanalda oynanan dizide şahsın bakır ürününden zehirlendiğini söylediler. Bakır ürünü kullanmasını bilen zehirlenmez, bugüne kadar kimse zehirlememiş de. Başka yerlerde kalay yerine kurşunla kalaylama yapılıp ürünü veriyorlar. Bu dizideki oynayan arkadaşların, esnaf ve bakırı kullanan vatandaşlara açıklama yapmalarını bekliyoruz.

Öte yandan, gündemimizde olan korona virüsün ise bakırda kalma süresi sadece 4 saat olduğu öğrenildi. Diğer ürünlerde bu süre çok daha fazla" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel
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