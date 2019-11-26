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Diziden etkilendi kafe açtı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde ikamet eden ve daha önce 'Arka Sokaklar' dizisinde figüranlık yapan Mevlüt Cıvak şimdide 'Çukur' dizisinden etkilenerek kendisine kafe açtı.

26.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:19Diziden etkilendi kafe açtı
'ın ilçesine bağlı Perşembe beldesinde ikamet eden ve daha önce 'Arka Sokaklar' dizisinde figüranlık yapan Mevlüt Cıvak şimdide ' ' dizisinden etkilenerek kendisine kafe açtı.

Perşembe beldesinde yaşayan Mevlüt Cıvak İstanbul ilinde yaşamını sürdürürken bir yandan da dizilerde figüranlık yaptı. Televizyonlarda yayınlanan 'Arka Sokaklar' isimli dizisinde mafya karakterinde figüranlık yapan Cıvak daha sonra dizilere merakını ve ilgisini artırdı.

İstanbul'daki iş hayatını sonlandırıp memleketi olan Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesine kesin dönüş yapan Mevlüt Cıvak daha sonra yine dizilere olan ilgisini daha da artırdı.

Son olarak televizyon ekranlarında yayınlanan 'Çukur' adlı efsane dizisinden etkilenen Mevlüt Cıvak kafe açtı ve adına 'Çukur Kafe' koydu. Açtığı kafenin duvarlarına ise dizide karakterlerin fotoğraflarını yerleştirdi.

1 ay önce açılan 'Çukur Kafe'nin müşterisi artarak ilgide fazla oldu. İş yeri sahibi Mevlüt Cıvak; "Beldemizde gençlerin rahat bir ortamda çay ve sohbet ortamı yapmaları için böyle bir girişimde bulundum. Sağ olsunlar ilgi ve alaka çok büyük. Gençlere neredeyiz diye sorduklarımda 'Çukurdayız, çukura düştük' diyorlar. Müşterilerimize bizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep beraber 'Çukur'da buluşalım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Çukur, TV, Güncel

Kaynak: İHA

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