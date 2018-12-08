Diziler Kemençeye İlgiyi Artıyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14

FİKRET DELAL - Karadeniz Bölgesi'nde çekilen dizilerin de etkisiyle Karadeniz kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan kemençeye ilgi artıyor.Rize'de kemençe ustalığı yapan Bülent Katmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl kemençe ile uğraştığını söyleyerek, "Bu işle uğraşanlarla tanıştım. 'Nasıl kemençe yapabilirim?' diye. Köyde bir dut ağacı parçası buldum. Daha sonra bu işle uğraşan arkadaşlardan fikir aldım. 15 yıl içinde yaparak öğrendim. Ustalık seviyesine geldiğimde kemençe yapmaya başladım." dedi.Katmer, çeşitli ağaçlardan kemençe yapıldığını belirterek, kemençenin daha çok dut ve erik ağacından üretildiğini, kendisinin ise dut, erik, armut ve kayısı ağacı kullandığını söyledi.Yurt dışından kemençe talepleri aldığını anlatan Katmer, şu değerlendirmede bulundu:"İnternet üzerinden kendi sosyal sayfama bir kemençe videosu atmıştım. Onu Almanya'dan birisi sipariş olarak istedi bende yolladım. Birde Amerika'da Rizeli bir arkadaş vardı. Rize'ye gezmeye gelmişti. Benden bir kemençe istemişti. Daha sonra kemençesini yaptıktan sonra kendisine yolladım. Yaptığım kemençeleri kendi sosyal sayfama koyarak paylaşıyorum. Oradan bakarak, 'Şu kemençeyi beğendim bize yollar mısın?' diye istiyorlar. Türkiye'de ise en çok İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa'dan çok kemençe siparişi oluyor.""İnsanlarımız artık kemençeye merak sardı"Katmer, Karadeniz Bölgesi'nde son 5-6 yıl içerisinde kemençe kültürünün biraz daha yayıldığını vurguladı.İlginin artmasının en önemli nedeninin yörede çekilen diziler olduğunu söyleyen Katmer, "Dizilerin televizyonlarda izlenmesiyle beraber Diyarbakır, Adana, Antalya ve diğer illerden Rize'ye gelen turistler kemençeyi gördüklerinde merak ediyorlar. Kemençeyi çalmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Katmer, kemençe yapmanın zor bir iş olduğunu dile getirerek, "Biraz da el becerisi olması lazım. Bir kemençeyi bir günde bitirirsin ama ben onu bir kısa zamana tutmuyorum. Kemençeyi yaparken ona duyguyu katmanız lazım. Ben ise kemençeyi bir buçuk günde rahat bir şekilde yapıyorum." dedi.