Dizilerde kullanılan tesbihlere ilgi arttı

İzlenme rekorları kıran Türk dizileri, farklı sektörlerde de ciddi hareketlenmelere yol açtı. İzleyiciler tarihi mekanlar kadar artık dizi oyuncularının kullandığı aksesuarlara da ilgi göstermeye başladı. Reyting rekorları kıran dizilerin yeniden canlandırdığı sektörlerden en dikkat çekeni ise tesbihler oldu.



Tesbihcibaba'nın yetkilisi Ayhan Ulu tesbihin dizilerin etkisiyle gençler arasında yeniden moda olduğunu ve satışların 6'ya katlandığını söyledi.



Dizilerde ekranlara gelen tesbihleri firmalarının hazırladığını söyleyen Ulu, son dönemde tesbih modasının gençlerde yeniden ciddi şekilde arttığını söyledi. Tesbihin kültürümüzün bir parçası olduğunu belirten Alkan, "Bizler bugün ekranda olan birçok popüler dizide kullanılan tesbihleri üretiyoruz. 1998'dan beri sürdürdüğümüz bu işi 2006 yılından beri Tesbihcibaba markası altında profesyonel bir şekilde devam ettiriyoruz. Son dönemde dizilerin de etkisiyle tesbihin yeniden gençler arasında popüler bir aksesuar olması bizleri çok mutlu etti" dedi.



Ulu, Türk dizilerinin dünyada giderek daha popüler olmasının ardından yurt dışından da ciddi talep aldıklarını kaydederek, "Arap ülkelerinden halihazırda oldukça yüksek olan talebe son dönemde Avrupa da katıldı. Dizilerin etkisi ile şu an Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya bile tesbih gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ulu, her sektörde olduğu gibi tesbih sektöründe de fırsatçıların olduğunu ve sektöre en çok sahte üretimlerin zarar verdiğini belirterek, "Bizler tesbihlerimizi kehribar, oltu taşı ve gümüşten yapılan sabır taneleri olarak görüyoruz. Her biri için ciddi emek harcıyoruz. Ancak ne yazık ki sahtecilik kavramı sonunda bizim sektöre de girdi. Sosyal medyada adımıza açılmış 200'ü aşkın sahte hesap tespit ettik ve bunlarla ilgili yasal çalışmalarımız halen devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

