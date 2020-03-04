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Dizinden sakatlanan Cenk Tosun, 6 ay sahalardan uzak kalacak! EURO 2020'de yok

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO 2020'de forma giyemeyecek.

04.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:46

Everton'ın Crystal Palace'a kiraladığı Cenk Tosun'un antrenman sırasında dizinden sakatlandı. Bu sakatlık sonrası Cenk Tosun 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Crystal Palace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren A Milli Takımımızın forvetlerinden Cenk Tosun'un sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı ve EURO 2020'de de forma giyemeyeceği açıklandı.

"GECE UYKU UYUYAMADIM"

Konuyla ilgili TRTSpor'a ilk açıklamasını yapan Cenk Tosun, "Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır." ifadelerini kullandı.

MERİH VE YUSUF DA ZOR

A Milli Takımımız ile EURO 2020'de mücadele etmesini beklediğimiz isimlerden daha önce de Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yüksek ihtimalle turnuvayı kaçıracak. Uzun süreli sakatlığını atlatan isimlerden Abdülkadir Ömür sahalara geçen hafta dönerken, Dorukhan Toköz ise henüz rehabilite dönemini atlatamadı.

Dizinden sakatlanan Cenk Tosun, 6 ay sahalardan uzak kalacak! EURO 2020'de yok

A Milli Futbol Takımı, Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor


HABER YORUMLARI (5)
İBRAHİM:mal mısınız olum durup dururken niye sakatlanıyorsunuz kim oynayacak şimdi turnuvada
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YORUMCU:ÇOK GEÇMİŞ OLSUN CENK. DEDİĞİN GİBİ BUNDA DA VARDIR Bİ HAYIR. ADEM KADROYA DAHİL EDİLMELİ FORVET HATTIMIZ BURAK- ENES - ADEM KALDI SOL AÇIKTA DA KENAN KARAMAN GEREKTİĞİNDE FORMA GİYER
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ADINIZI YAZIN:eyvah buraka kaldık bittik yani geçmiş olsun
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TRÜF MANTARI:küçücük çocuğu dilinize çok doladınız çocuk bu ya ne varki bunda sizin çocuklarınız size hiçmi bişey söylemiyo
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RACO:tüh görüyonmu adam milyonları cebine atamayacak neyse bizde asgari ücretleri banka hesabına yatırır geçimini sağlarız napalım artık adam diskolarda barlarda kadınla kızla eğlenmesinmi??
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4.03.2020 09:22:48