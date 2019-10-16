Haberler » Yerel » Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı

Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı

Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir evden dizüstü bilgisayar çalan 3 kadın, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

16.10.2019 18:06
Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evden dizüstü bilgisayar çalan 3 kadın, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi'nde bir ikametten dizüstü bilgisayar çalınması ihbarı üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmada, olay yerinde güvenlik kamera görüntülerini tespit etti. Kameraları inceleyen ekipler önce kadınların eşgalini ardından ise kimliklerini belirledi.
Yapılan operasyonla polis S.K., R.Ç. ve C.G. isimli kadınlar gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı

Gaziantep, Şahinbey, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
18:29 Ağrı'da '5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' başladı
18:27 - Baykoca semt sahası törenle açıldı
18:22 Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılar
18:06 Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı
17:46 Denizlinin gelecek 5 yılına yön verecek stratejik plan onaylandı
17:02 TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: (UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ) BUNDAN SONRA DAHA İYİ BİR HİZMET...
17:02 MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"
16.10.2019 18:33:00