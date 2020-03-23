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DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı

ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti.

23.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:46
DJ balkonda çaldı, mahalleli alkışladı

ANTALYA'da, koronavirüse karşı mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına alkışlı destek etkinliği, 4'üncü gününde devam etti. Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar , evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, sağlık çalışanlarına alkışlı destek veren komşularına müzik yayını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de milletvekilleriyle başlattığı ve Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı sağlık çalışanlarına alkışlı destek, 4'üncü gününde de devam etti. Dün saat 21.00'de de vatandaşlar balkonlarına ya da pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlayarak, destek verdi. Antalya 'da sağlık çalışanlarının yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da alkışlı destek geldi.Konyaaltı ilçesinde yaşayan DJ Mehmet Çınar ise, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemiyle, komşularına müzik yayını yaptı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde müziğin sesini yükselten DJ Çınar, evlerinin balkonuna çıkan mahalleliyle birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Konyaaltı, Antalya, Çınar, Güncel

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