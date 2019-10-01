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DJ EREN AB iddialı geliyor!

Başarılı DJ Eren AB, New York'ta binlerce DJ arasından sıyrılarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

01.10.2019 15:33DJ EREN AB iddialı geliyor!

Yabancı şarkılara yaptığı remikslerle büyük beğeni toplayan Türk DJ Eren AB, kısa bir süre sonra yeni single çalışması ile müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de LİSTELERE GİRMEYİ BAŞARDI

Üç yıl önce "Come Fil Me Up" adlı single albümü adını ABD'de duyurmayı başaran Eren AB müzik dünyasında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

2019'da kendine özgü farklı şarkılarla müzik listelerine girmeyi başaran Eren, geçen aylarda "Give Me More " adlı son "single" albümü ile Kuzey Amerika'da 25'nci sıradan başladığı başarılı çıkışını sürdürerek listelerde 5'nci sıraya kadar yükselmişti.

SÜRPRİZ VAR!..

Eren AB, yeni single albümünün ardından "Give Me More "un 14 şarkılık remikslerinin yakında piyasaya çıkacağını belirtirken, Türkiye de Sony Music ile anlaştığını belirterek, ünlü bir pop star ile ortak bir müzik çalışması içerisinde olduklarını söyledi.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Eren AB, müzikseverleresürprizlere hazır olmalarını gerektiğini söyleyerek, Türkçe single albüm projesinde 4 farklı remiksin yer alacağını ifade etti. Eren, yakında piyasa çıkaracağı albümde ayrıca Pop, Hiphop, Latin Pop, Deep House, Tech House ve EDM tarzı ile 4 farklı büyük müzik şirketleriyle birer single anlaşması yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: Bültenler

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