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DJ evinin balkonundan dışarı çıkamayan gençler için çaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir site yönetimi, sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki gençler için DJ performansı düzenledi.

05.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:55
DJ evinin balkonundan dışarı çıkamayan gençler için çaldı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de bir site yönetimi, sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki gençler için DJ performansı düzenledi. "DJ Uğur" lakaplı Uğur Çakır'ın evinin balkonundan çaldığı şarkılara site sakinleri balkonlarından ve sitenin ortak yaşam alanlarından eşlik etti.

Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. Pazar günü ve havanın güzel olması nedeniyle evlerde canı sıkılan gençler olduğunu düşünen Üsküp Evleri Sitesi ve Düzce'de DJ'lik yapan DJ Uğur lakaplı Uğur Çakır, ortak bir projeye imza attı. Dj Uğur, evinin balkonundan genç komşuları için DJ performansı sergiledi. Gençlerle birlikte site sakinlerinin müziklere eşlik etmesi evde canı sıkılan gençlerin yanı sıra orta yaşlı site sakinlerini de hareketlendirdi. Güncel pop şarkıların yanı sıra Ankara yöresi oyun havaları da çalan Dj Uğur'un çaldığı müziklere eşlik eden site sakinleri balkonlara çıkarak ve sitenin ortak yaşam alanlarında oynayıp, o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.

DJ Uğur Çakır, "20 yaş altı gençler evdeler. Onların da canı sıkılmasın, sokağa çıkmak zorunda kalmasınlar. Gençlere destek amaçlı bir mini konser gerçekleştirdik. Herkese hitap eden müzikler yaptık. Gayet güzel oldu. Herkes evinde kalsın. Ne kadar evde kalırsak kısa sürede bu musibeti atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Site yöneticisi Emrah Şahin, site sakinlerine kısa da olsa eğlenceli dakikalar yaşatıldığını ifade ederek, "Sitenin 20 yaş altı gençleri için evde kaldıkları için eğlenmesi anlamında Uğur kardeşimizle güzel bir ufakta olsa bir konser düzenledik. Uğur kardeşimize teşekkür ederim Düzce evde kal Türkiye evde kal" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Güncel
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