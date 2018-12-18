Dj Funky 'C' ve Ogün Dalka'dan Hayatın Renklerine Selam!

DJ'lik kariyeri boyunca Türkiye'nin en önde gelen ve fark yaratan organizasyonlarında hem kitleleri harekete geçiren playlistleri, hem de şovlarına eklediği dünya çapındaki MC performansları ile çok özel bir hayran kitlesine sahip olan DJ Funky 'C', herkesin kulaklarında yer eden hitlere getirdiği yorumlarla adından sıkça bahsettiren, prodüktör ve DJ Ogün Dalka ile dünyaya açılacak ikinci single çalışması Color'a imzasını attı.

Sözleri ve seslendirmesi tamamen DJ Funky 'C'ye, müzik alt yapısı ve prodüktörlüğü Ogün Dalka'ya ait olan, The Sin Records etiketiyle uluslararası tüm müzik platformlarında Aralık ayı itibarıyla yayınlanan Color, kişilerin seçimleri üzerinden hayatın renklerini keşfetmesini anlatıyor. Bir yıllık titiz bir çalışma sonucu hazırlanan, sözlerinde herkesin seçimleriyle kendine ait hayat renklerini keşfedeceği aktarılan, akustik gitarın ve keman melodilerinin öne çıktığı Color, ezgileriyle büyük beğeni topluyor. Color'un çekimi Alaçatı'da gerçekleştirilen, farklı hayatların tek şarkıda buluştuğu klibi ise izleyiciden tam not alıyor.

Dünya standartlarında bir elektronik müzik alt yapısına sahip olan Color'un radyolar veDJ' iki versiyonu bulunuyor.

Kaynak: Bültenler