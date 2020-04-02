Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler hazırlığı

Almanya ve Holllanda'dan sonra Türkiye'de de adından söz ettiren DJ Kerim Büyük, korona yasaklarından sonra dinleyicilere sürprizler hazırladığını söyledi.

02.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:25
DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler hazırlığı
Almanya ve Holllanda'dan sonra Türkiye 'de de adından söz ettiren DJ Kerim Büyük, korona yasaklarından sonra dinleyicilere sürprizler hazırladığını söyledi.

Genç DJ Kerim Büyük, sektörde yakaladığı başarıda halkın kendisine gösterdiği ilgi ve teveccühün büyük yeri olduğuna dikkat çekerek, bunu karşılıksız bırakmak istemediğini söyledi. Ülkemizin korona virüs belasından bir an önce kurtulma temennisinde bulunan Büyük, korona yasaklarından sonra "motivasyon kaynağım" dediği dinleyicilerine ücretsiz konser organizasyonu gibi süprizler planladığının müjdesini verdi. - OSMANİYE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Almanya, Genç, Magazin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler hazırlığı - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Karantinadaki Mr Jade, evde spor yaparak herkese örnek oldu Magazin
Karantinadaki Mr Jade, evde spor yaparak herkese örnek oldu
Sandal’dan bağışların bloke edilmesine tepki: Millet bunu hak etmiyor Magazin
Sandal'dan bağışların bloke edilmesine tepki: Millet bunu hak etmiyor
’Düşmanların gözü yaşlı’ diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Magazin
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Magazin
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Karantina Selena’ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi Magazin
Karantina Selena'ya yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi
Megastar, ailesiyle birlikte Almanya’da karantinaya girdi Magazin
Megastar, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi
Mesut’un Amine’ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
Yasin ve Evrim arasında ilginç anlar: Benimle evlenir misin? Magazin
Yasin ve Evrim arasında ilginç anlar: Benimle evlenir misin?

Son Dakika Magazin Haberleri

16:05: Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı - Magazin 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:25: DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler hazırlığı - Magazin 15:14: Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi - Magazin 14:49: Farah Zeynep Abdullah: Evde oda kokusu yapmaya çalışıyorum - Magazin 14:32: Işıl Reçber: Virüs doğrudan akciğerlere inmiş - Magazin 13:57: Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı - Magazin 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler 13:26: Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı - Magazin 11:39: Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi - Magazin