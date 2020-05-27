DJ'ler Bayrampaşa'da vatandaşların bayramını kutladı

DJ'ler, araçların üzerinde kendi ses sistemleriyle çaldıkları müzikler eşliğinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

27.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:47
DJ'ler, araçların üzerinde kendi ses sistemleriyle çaldıkları müzikler eşliğinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Bayrampaşa Kaymakamlığının izni, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Dişçi ve radyocu Kadir Balık'ın organizasyonuyla DJ'ler Mazlum Bakır ve Gizem Altun, ilçenin sokaklarında dolaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayanları araçların üzerinde çaldıkları müziklerle evlerinde eğlendiren DJ'ler, vatandaşların bayramını kutladı.
Organizasyona vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından eşlik etti.
Bu arada, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin, ramazan ayında 500 yardıma muhtaç aileye gıda ve giysi yardımında bulunduğu ifade edildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
DJ’ler Bayrampaşa’da vatandaşların bayramını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Bayrampaşa, Güncel, Haber

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