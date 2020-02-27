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DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor

Yıllarca profesyonel dans ederek kariyerini sürdüren ve sonrasında yaklaşık olarak 4 yıl müzik ve yeni mix güncel şarkılarıyla ekstra olarak organizasyon açılışlar, davetler ve lansman işleri yaparak adından söz ettiren Dj Teo Demir son olarak modellik yaptığı profesyonel katalog çekimleri...

27.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:20DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor
Yıllarca profesyonel dans ederek kariyerini sürdüren ve sonrasında yaklaşık olarak 4 yıl müzik ve yeni mix güncel şarkılarıyla ekstra olarak organizasyon açılışlar, davetler ve lansman işleri yaparak adından söz ettiren Dj Teo Demir son olarak modellik yaptığı profesyonel katalog çekimleri ile adından sıkça söz ettirdi.

Yurt dışı ve 'de en ünlü mekanlarda dans ederek aranan isim haline gelen ünlü Dj Teo Demir özel davet gecelerinde de cemiyetlerin beğenisini kazandı.

Son olarak Türkiye'de ve dünya'da birçok ünlü dj ile festivallere katılmak olduğunu söyleren Dj Teo Demir bunun için birçok çalışmalarda bulunduğunu sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Türkiye, Magazin

Kaynak: İHA

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