Haberler» Spor» Haber

Djedje ve Mensah'tan mutlusu yok

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ve Bernard Mensah Avusturya kampında göze giren ikili oldu.

23.07.2019 10:10 Djedje ve Mensah
İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ve Bernard Mensah Avusturya kampında göze giren ikili oldu.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Fildişi futbolcu Brice Dja Djedje ve Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın arasından su sızmıyor. Yeni transfer Brice Dja Djedje takımı kısa zaman içerisinde uyum sağlarken, Bernard Mensah ile iyi bir ikili oldular. Yeni sezonda orta sahanın yükünü çekecek olan her iki futbolcunun antrenmanlardaki hırsları ile dikkat çekiyorlar. Hem Mensah hem de Dja Djedje takımın orta sahasının değişmez ikilisi olacak gibi gözüküyor.

Kampta neşeli tavırları ile dikkat çeken iki futbolcu da Kayserispor'da olmaktan dolayı çok mutlu oldukları öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:13   Erciyes'te "FESTA 2200 Bisiklet Festivali"
12:12   Başkan Ertuğrul Çetin, binlerce çocuğa spor malzemesi hediye etti
12:11   Erdemli Belediyesi'nden basketbol kursu
12:10   Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Chaaleli iddialı konuştu
12:10   Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı
12:09   Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı
12:08   Kahramanmaraşspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı