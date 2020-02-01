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Djoker mi Thiem mi? 2020 Avustralya Açık Erkekler Finali'ne ön bakış

16 kez Grand Slam şampiyonu Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinin 26. Grand Slam finaline çıkıyor.

01.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:14Djoker mi Thiem mi? 2020 Avustralya Açık Erkekler Finali'ne ön bakış
16 kez Grand Slam şampiyonu Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinin 26. Grand Slam finaline çıkıyor. Karşısında ise, son iki Roland Garros’ta finale ulaşan ve Roland Garros harici bir Grand Slam’de ilk kez finale yükselen Dominic Thiem var. Peki bu iki raket finale nasıl geldiler? Aralarındaki rekabette önde olan hangisi?






Novak Djokovic (Sırbistan)


vs


Dominic Thiem (Avusturya)



32

Yaş

26


Belgrad, Sırbistan

Doğum yeri

Wiener Neustadt, Avusturya


188 cm/ 77 kg

Boy/kilo

185 cm/ 79 kg


Sağ

Kullanılan el

Sağ


905 galibiyet/ 187 mağlubiyet

Kariyer derecesi

282 galibiyet/ 150 mağlubiyet


77

Kazanılan şampiyonluk

16








Djokovic'in final yolu







Tur


Rakip


Skor



1. Tur

Jan-Lennard Struff (Dünya 37 numarası)
3-1


2. Tur
Tatsuma Ito (Dünya 146 numarası)
3-0


3. Tur
Yoshihito Nishioka (Dünya 71 numarası)
3-0


Son 16
Diego Schwartzman (Dünya 14 numarası)
3-0


Çeyrek final

Milos Raonic (Dünya 35 numarası)
3-0


Yarı final

Roger Federer (Dünya 3 numarası)
3-0






Dominic Thiem'in final yolu







Tur


Rakip


Skor



1. Tur

Adrian Mannarino (Dünya 44 numarası)
3-0


2. Tur
Alex Bolt (Dünya 140 numarası)
3-2


3. Tur
Tyler Fritz (Dünya 34 numarası)
3-1


Son 16

Gael Monfils (Dünya 10 numarası)
3-0


Çeyrek final

Rafael Nadal (Dünya 1 numarası)
3-1


Yarı final

Alexander Zverev (Dünya 7 numarası)
3-1





Djokovic ile Thiem, şu ana dek 10 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların altısını Djoker, dördünü ise Thiem kazandı. İkili, Grand Slam'lerde ise üç kez oynadılar. Üç maç da Roland Garros'taydı ve iki maçı Thiem, bir maçı Djokovic kazandı. Burada dikkatleri çekebilecek nokta, ikili arasındaki son beş maçın dördünü Thiem'in kazanması. Fakat Thiem'in bu dört galibiyetin üçünü toprak kortta aldığını belirtmek gerekiyor. Avusturyalı raket, Djoker'i yalnızca bir kez sert kortta, 2019 ATP Sezon Sonu Finalleri'nde mağlup edebildi. Aralarındaki tüm maçlara daha detaylı bakalım:






Organizasyon


Aşama


Kazanan


Skor



2014 Şangay Masters
Son 32
N. Djokovic
2-0


2016 Miami Masters
Son 16
N. Djokovic
2-0


2016 Roland Garros
Yarı final
N. Djokovic
3-0


2016 ATP Sezon Sonu Finalleri
Grup aşaması
N. Djokovic
2-1


2017 Roma Masters
Yarı final
N. Djokovic
2-0


2017 Roland Garros
Çeyrek final
D. Thiem
3-0


2018 Monte Carlo Masters
Son 16
D. Thiem
2-1


2019 Madrid Masters
Yarı final
N. Djokovic
2-0


2019 Roland Garros
Yarı final
D. Thiem
3-2


2019 ATP Sezon Sonu Finalleri
Grup aşaması
D. Thiem
2-1





Djokovic - Thiem maçı yarın (2 Şubat 2019) TSİ 11:30'da Eurosport 1 ekranında!

Novak Djokoviç, Roland Garros, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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