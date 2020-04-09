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Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi

Djourou, maaşında indirime gitmediği için sözleşmesini fesheden İsviçre'nin Sion kulübünü mahkemeye verdi.

09.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:05
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi

33 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı İsviçreli futbolcu Johan Djourou, yeni tip koronavirüs nedeniyle lige verilen arada maaş indirimine gitmediği için sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi. Djourou, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, itibarının zedelendiği gerekçesiyle Sion'a dava açtığını kaydederek, "Tazminat kazanmak veya takıma geri dönmek için davacı olmadım. Amacım yanlış bir durumu mahkemede düzeltmek." ifadelerini kullandı.

"PARA PEŞİNDE KOŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

"Ben ve takım arkadaşlarım para peşinde koşan insanlar değiliz." diyen 33 yaşındaki oyuncu, davayı kazanması durumunda alacağı parayı bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını belirtti. İsviçre Süper Ligi ekibi Sion, maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için 9 oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Fildişi Sahili, İsviçre, Fc Sion, Spor
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