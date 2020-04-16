Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

DKİB'den sağlık çalışanlarına koruyucu önlük ve tulum desteği

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlamak amacıyla, sağlık çalışanları için satın aldığı 12 bin koruyucu önlük ve 1000 tulumu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

16.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:52
DKİB'den sağlık çalışanlarına koruyucu önlük ve tulum desteği
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek sağlamak amacıyla, sağlık çalışanları için satın aldığı 12 bin koruyucu önlük ve 1000 tulumu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'nin salgınla mücadelede büyük bir başarı örneği sergilediğini belirtti.
Sağlık ordusunun da bu süreçte üstün bir hizmet verdiğini vurgulayan Gürdoğan, "Sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katıp verdikleri üstün hizmetle dünya ülkelerine örnek oldu." ifadesini kullandı.
Gürdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gece gündüz demeden yaptıkları koordineli çalışmalarla, bu mücadelede elde edilen başarıda büyük katkılarının olduğunu belirtti.
DKİB'in de bu çalışmalara destek olmak amacıyla çeşitli adımlar attığını ifade eden Gürdoğan, bu kapsamda sağlık çalışanları için satın aldıkları tek kullanımlık 12 bin koruyucu önlük ile 1000 tulumu, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
Gürdoğan, şunları kaydetti:
"Bu salgından bir an önce kurtulmamız açısından ülkemizin gururu haline gelen çok değerli sağlık çalışanlarına, ihracatçılar olarak her zaman destek vereceğiz. Bu vesileyle tüm sağlık ordusuna şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Milli Dayanışma Kampanyası’na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı Ekonomi
Denizcilik belgeleri koronavirüs nedeniyle 3 ay uzatıldı
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Haberler ›› Ekonomi ››DKİB'den sağlık çalışanlarına koruyucu önlük ve tulum desteği - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:44: Turizm sektörü Covid-19 sonrası fırsatları bekliyor - Ekonomi 13:43: BTSO Akademi koronavirüs destekleri hakkında üyelerini bilgilendiriyor - Ekonomi 13:40: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 13:38: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 13:38: Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: "Fındık ihracatı rekora gidiyor" - Ekonomi 13:24: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı - Ekonomi 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi