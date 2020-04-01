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DKİB'den üyelerine "devletin sağladığı imkanları değerlendirin" çağrısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında devletin ihracatçılar ve iş dünyasına sağladığı desteklerin takdire şayan olduğunu belirterek, üyelerine bu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.

01.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:46
DKİB'den üyelerine
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında devletin ihracatçılar ve iş dünyasına sağladığı desteklerin takdire şayan olduğunu belirterek, üyelerine bu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.
Gürdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla devlet tarafından ihracatçılara, iş dünyasına ve vatandaşlara yönelik çeşitli önlemler alındığını anımsattı.
Bu tedbirlerin önemine işaret eden Gürdoğan, ihracatçılar tarafından bu desteklerin en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde kayıpların kısa sürede telafi edileceğini, ihracat ve ekonominin salgının kontrol altına alınmasıyla çok hızlı bir şekilde toparlanacağını belirtti.
Yeni kredi imkanları ve kredi vadelerinde uzatma kararlarına özellikle özel bankaların sıkı sıkıya uymaları, ihracatçı ve iş dünyasına yönelik yapıcı bir tutum içinde olmaları gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:
"Özellikle Türk Eximbank tarafından en uygun faiz oranı şartlarında 2 yıl vadeli ve tek seferde ödemeli reeskont döviz kredisi ihracatçımıza can simidi olacaktır. Tüm ihracatçılarımızın bu kredi için Trabzon Eximbank Şubesine başvurmalarını öneriyoruz. Yine Eximbank'ın daha önce kullanılan reeskont kredilerinin geri ödemelerinde 90 gün öteleme yapması, ihracat taahhütlerini 1 yıl uzatması da ihracatçımıza rahatlama sağlamaktadır. Ayrıca, aracı bankalar üzerinden kullandırılan sevk öncesi ihracat kredilerinde de Eximbank'ın 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek kredilerde 6 aya kadar vade uzatımı yapması ve taahhüt sürelerinin de aynı şekilde ötelenmesi önemlidir. Bu konuda da özel bankaların ihracatçıya yardımcı olmaları gerekiyor."
Gürdoğan, Merkez Bankası tarafından açıklanan destek paketleri içinde reeskont kredileri için ihracatçıya ayrı bir limit olarak Türk lirası üzerinden 360 gün vadeli yeni bir kaynak ayrılmasının da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu krediye de ihracatçıların hem Eximbank hem de özel ve kamu bankaları üzerinden başvuruda bulunmalarını istedi.
Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeterli teminatı olmadığından finansmana erişimde sorun yaşayan firmalar için Hazine kaynaklı kefalet sağlanması amacıyla Kredi Garanti Fonu üzerinden kefalet limitinin 500 milyar liraya çıkarılmasının, Eximbank kredileri ile diğer banka kredilerinin daha etkin kullanılmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türk Eximbank, Ahmet Hamdi, İhracat, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››DKİB'den üyelerine 'devletin sağladığı imkanları değerlendirin' çağrısı - Ekonomi

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