Dkib'den Vali Doruk'a Ziyaret

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi
Gürdoğan ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Artvin Valisi Yılmaz
Doruk'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye
'nin gerek yolcu gerekse araç trafiği bakımından en yoğun geçişlerin yaşandığı sınır kapısında devam eden modernizasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.
Gürdoğan ise Artvin'de son yıllarda özellikle Kafkas ülkelerine 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'den Gürcistan
'a en fazla ihracat gerçekleştiren 4 ilden birinin Artvin olduğunu ifade etti.
Mevcut ihracatın daha da üst noktalara erişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Gürdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye genelinden tüm Orta Asya
coğrafyasına yapılan çıkışlar Sarp Sınır Kapısı'ndan yapıldığı için büyük yoğunluk yaşanmaktadır. Bundan dolayı sadece ihraç yükü taşıyan taşıtların çıkış-girişleri için önerdiğimiz Muratlı
Sınır Kapısı'nın açılması Bakanlar Kurulu
kararı ile sağlandı ancak Gürcistan tarafından kaynaklanan kapının inşaatına bir türlü başlanamadı. Bu kapının her iki taraf açısından da aynı anda başlatılarak bağlantı yol ve hizmet binalarının yapımına başlanılmasını arzuluyoruz."
Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısının modernize edilmesi ve gümrük sahasının genişletilmesinden memnun olduklarını kaydetti.
Ahmet Hamdi,Artvin
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:36