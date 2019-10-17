DKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207'ye ulaştı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, son 16 yılda Türkiye'deki üniversite sayısının 53'ten 207'ye ulaştığını ifade ederek, "Türk yükseköğretim sistemi 8 milyona dayanan öğrenci sayısı ve 207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık, nitelik üzerine odaklanma vaktidir" dedi.

Anadolu Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ile üniversitenin akademik kadrosu katıldı. Üniversitenin ilk hedefinin öğrencileri topluma ve millete faydalı olacak şekilde eğitmek olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "Son bir yılda 18 farklı kurumla protokol imzaladık. Güvenlik bürokrasisinden sosyal politikalara kadar pek çok kurumla işbirliği yaptık. Kentin yerel unsurlarıyla da protokoller yaptık. Yurt dışı programlarında Balkanları ayrı bir yörüngeye oturtarak oradaki ülkeler ve soydaşlarımızla irtibata geçerek onlara ulaştık. Hiç kimseye muhtaç olmadan eğitimi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumu olan Anadolu Üniversitesi'nin vereceğini anlatınca büyük bir teveccüh ve sevgiyle karşılanıyoruz. Öğrencilerimizi hiçbir siyasi saplantıya bulaştırmadan, yalnızca devletine, milletine bağlı bir şekilde hiçbir kişi ve gruba bırakmadan yeniden ailelerine göndermek bizim asıl amacımızdır" dedi.

16 YILDA ÜNİVERSİTE SAYISI 207'E ULAŞTI

Akademik yıl açılışının ilk dersini ise 'Yüksek Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Türkiye' konusunda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı verdi. Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programı kapsamında Sosyoloji Bölümü'nü bitirdiğini kaydeden Arıncı, Türkiye'nin eğitim alanında her zaman hassasiyet gösterdiğini söyledi. Son 16 yılda üniversite sayısının 207'e ulaştığını kaydeden Arıncı, "Ülkemizde son yıllarda pek çok alanda görülen gelişmeler gibi üniversite eğitimi alanında da çok ciddi gelişmelere şahidiz. 2003 yılından ülkemizde 53 olan devlet üniversitesi sayısı 2018 itibarıyla 129'a ulaştı. 72 de vakıf üniversitesi bulunuyor. Toplamda 207 üniversitemiz var. Dünyadan olduğu gibi 2000'li yıllarda ülkemizde de yükseköğretimin dönüşüm süreci hızla başlamış ve yükseköğretim alanı sürekli genişlemiş, öğrenci yapısı çeşitlenmiş, vakıf üniversitelerinin sayısı artmıştır" şeklinde konuştu.

NİTELİK ÜZERİNE ODAKLANMAK GEREKİYOR

Türk yükseköğretim sisteminde 8 milyon öğrencinin yer aldığını ifade eden Arıncı, artık nitelik üzerine odaklanılması gerektiğini söyleyerek, "207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık, nitelik üzerine odaklanma vaktidir. Üniversitenin fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektir" dedi.