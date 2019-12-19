Haberler » kultur-sanat » DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haberler

DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA'nın
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Usta, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Usta, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Usta, habercilik alanında çok değerli işlere imza atan AA'nın, Türkiye'yi dünyaya anlatan en önemli kapılardan biri olduğunu söyledi.
Oylamaya sunulan her fotoğrafın çok değerli olduğunun altını çizen Usta, "Her fotoğraf ayrı bir hikayenin uzun yıllar yaşamasını sağlayacak detaylara sahip. Anadolu Ajansı bir anlamda yaşananların arşivini tutuyor. Bizde Anadolu Ajansının güçlü fotoğrafçılarının elinden çıkan hikayeleri görme şansı yakalıyoruz. Yıllar sonra bu fotoğraflar gelecek nesiller için arşiv niteliği taşıyacak. Bu anlamda çok değerli her fotoğraf." dedi.

Anadolu Ajansı, Ahmet Usta, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

12:58 CHP'li Yalım: "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?" - Haberler
12:57 Zengin iş adamı "cennet" diye adlandırdığı çiftliğinde yaşayacak 10 kişiyi arıyor - Haberler
12:54 Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir - Haberler
12:50 Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
12:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, milli paralarla ticaret... - Haberler
12:42 Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu - Haberler
12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor - Haberler
12:14 Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! - Haberler
11:57 Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu: "Babam yaşıyor mu?" - Haberler
19.12.2019 13:02:02