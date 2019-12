DKMP 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Usta, AA muhabirlerinin çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Usta, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" başlıklı fotoğraflarını seçti.Usta, habercilik alanında çok değerli işlere imza atan AA'nın, Türkiye'yi dünyaya anlatan en önemli kapılardan biri olduğunu söyledi.Oylamaya sunulan her fotoğrafın çok değerli olduğunun altını çizen Usta, "Her fotoğraf ayrı bir hikayenin uzun yıllar yaşamasını sağlayacak detaylara sahip. Anadolu Ajansı bir anlamda yaşananların arşivini tutuyor. Bizde Anadolu Ajansının güçlü fotoğrafçılarının elinden çıkan hikayeleri görme şansı yakalıyoruz. Yıllar sonra bu fotoğraflar gelecek nesiller için arşiv niteliği taşıyacak. Bu anlamda çok değerli her fotoğraf." dedi.