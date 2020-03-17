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DKMP Aydın Şubesi dezenfekte edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürlüğü Aydın Şubesi Hizmet Binası ve araçlarına Koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler çerçevesinde dezenfekte işlemi uygulandı.

17.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:58
DKMP Aydın Şubesi dezenfekte edildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürlüğü Aydın Şubesi Hizmet Binası ve araçlarına Koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler çerçevesinde dezenfekte işlemi uygulandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Şube Müdürlüğümüz' de Tüm dünyada etkisini gösteren Corona Virüs ile mücadele kapsamında hizmet binamız ve hizmet araçlarımızda dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Alınacak tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığının duyurularına uyulması önemle rica olunur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Koronavirüs, Aydın, Güncel

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