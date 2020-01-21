Haberler » Güncel » DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor - Haber

DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.

21.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:05DKMP ekipleri bir taraftan doğaya yem bırakırken, bir taraftan da avcıları denetliyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, bir taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakırken, bir taraftan da avcılara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor.

Bayburt'ta etkili olan soğuk havalarla beraber doğada yaban hayvanları için yemleme çalışmalarına devam ediliyor. Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan yemleme çalışmalarında ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da desteklenmesi amaçlanıyor. Dondurucu soğukların yaşandığı yüksek kesimlerde DKMP ekipleri bir taraftan yaban hayvanlarına yem bırakırken bir taraftan da avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ekipler çalışmalar kapsamında avcıların evrak ve av malzemeleri kontrol edilirken, evrak ve tüfeklerinin yasalara uygun olan avcılara ise teşekkür ettiler. - BAYBURT

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54  Somali, Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacak
15:54  Fuat Oktay, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü
15:53  Binlerce yabancı alıcı 2 milyar dolarlık iş hacmi yaratacak
15:48  Fen İşlerinden köprü imalatı
15:53  TBMM Başkanı Şentop - TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı
21.01.2020 15:56:01