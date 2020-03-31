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DMD hastalarından 'evde kalın' çağrısı

Diyarbakır'da DMD hastası Muhammed ve annesi korona virüs salgınından korunma için vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

31.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
DMD hastalarından 'evde kalın' çağrısı
Diyarbakır 'da DMD hastası Muhammed ve annesi korona virüs salgınından korunma için vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki DMD hastası Muhammed Musab Tokmak ve annesi Canan Çetinkaya Tokmak engellileri korumak için evden çıkılmaması çağrısında bulunarak, yıllardır doğal karantinada olduklarını dile getirdi. Anne Tokmak, "Oğlum kas hastası. DMD kas erimesi hastalığı genellikle 10 yaşından sonra yürüme yetkisini kaybederler. Dolayısıyla zorunlu evde kalma süresi başlar, bugünkü adı ise karantina. Bizler yıllardır benzer koşullarda yaşıyoruz, bir çoğumuz erişim engeliyle evden çıkamıyoruz, can sıkıntısı bahanesiyle konulmuş kuralları çiğnemeyelim, hem bizlerin hem de kendi sağlığınızı riske atmamak için sizlerde evlerinizden çıkmayın. Çocuklarımız risk gruplarından olduğundan onların bakımlarını üstlenen biz anne ve babalar olarak çok özen gösteriyoruz. Solunum kasları zayıf olan çocuklarımız nefes almakta zorluk yaşarlar, çoğu zaman solunum cihazları desteği ile hayata tutunurlar. Korona virüs zaten solunum sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için çok büyük bir tehlikedir, bu nedenle evlerimizden çıkmamaya temizlik kurallarına özen gösteriyoruz. Özellikle kronik hastalar, engelliler, yaşlılar ve çocukların sağlığını tehlikeye atmamaları için halkımıza evde kal çağrısı yapıyoruz. Hem kendi hem de başkalarının sağlından sorumluyuz, o yüzden üzerimize düşen görev neyse yapmak zorundayız. Toplumsal bir seferberlik ilan edilmişçesine, hareket etmeli ve sorumsuzca davranışlarda bulunmamalıyız. Sizler de bizler gibi evde kalın" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Anne, Güncel
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