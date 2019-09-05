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Dmd hastalığına dikkat çekmek için daldılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen bir grup dalgıç, 7 Eylül Dünya Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü nedeniyle dalış etkinliği düzenlendi.

05.09.2019 16:18 Dmd hastalığına dikkat çekmek için daldılar
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen bir grup dalgıç, 7 Eylül Dünya Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü nedeniyle dalış etkinliği düzenlendi.
Bir kas hastalığı olan DMD hastalığına dikkat çekmek isteyen 5 dalgıç, özel dalış teknesiyle Marmaris açığına gitti. Keçi Adası açıklarında dalan gönüllü dalgıçlar su altında 'Derin bir nefes bir hayat demek. Duchenne'nin dostu olun. Çocuklarımızın geleceğine umut olun' yazılı pankart açtı. Dalgıçlar su altında pankart açtıkları o anları görüntüledi.
DMD hastalığı için farkındalık yaratmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü de saat 19.00'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda tekrar bir etkinlik yapılacağı belirtildi.



Marmaris, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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