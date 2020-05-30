DMD hastalığına dikkat çekmek için video hazırladılar

DMD (Duchenne Müsküler Distrofi) Aileleri Derneği, kas erimesine neden olan genetik kaynaklı hastalık DMD'ye yönelik farkındalığın artırılması için hasta çocuklar ve ailelerinin katılımıyla bir video hazırlayarak sosyal medyadan paylaştı.

30.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:05
DMD (Duchenne Müsküler Distrofi) Aileleri Derneği, kas erimesine neden olan genetik kaynaklı hastalık DMD'ye yönelik farkındalığın artırılması için hasta çocuklar ve ailelerinin katılımıyla bir video hazırlayarak sosyal medyadan paylaştı.
Hastalığın belirtileri ve seyrinin anlatıldığı 1 dakikalık video, "#DMDyibirlikteduyuralım" etiketiyle derneğin sosyal medya hesaplarından kamuoyu dikkatine sunuldu.
DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın genetik geçişli olduğunu ve büyük çoğunlukla erkek çocuklarda görüldüğünü söyledi.
Hastalığın henüz tedavisinin olmadığını belirten Çakır, "3 yaşlarında hareketlerde zorlanma ile belirti veren hastalık, 5 yaşlarında merdiven çıkmada zorlanma, yerden kalkarken zorlanma gibi etkilerle kendisini gösteriyor. 7 yaşlarında parmak ucunda yürüme başlıyor. 10 yaşlarında yürüme yeteneği kayboluyor. 15'li yaşlarda kollarda güçsüzlük baş gösteriyor, 20'li yaşlarda kalp ve solunum kasını etkilediğinde yaşamı tehdit eder bir hale geliyor." dedi.
Toplumun bu hastalıkla ilgili daha çok bilgi sahibi olması için bu videoyu hazırladıklarını dile getiren Çakır, "DMD hastası çocuklarımızın sorunlarının toplumsal destek ve farkındalık ile hafifleyeceğini, çocuklarımızın daha iyi koşullara sahip olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle DMD hastalığını anlatan videoyu sosyal medyada paylaşarak tüm duyarlı insanlara çağrı yapıyoruz. Biliyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalacak, engellilerin farkına vardığımızda binlerce yaşam kolaylaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu. DMD hastalığına dikkat çekmek için video hazırladılar

Kaynak: AA

Etiketler: Genetik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erzurum’da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haberler››Güncel››DMD hastalığına dikkat çekmek için video hazırladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Fatma Şahin ve milletvekilleri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti - Haber 14:58: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden dernek başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası - Haber 14:57: Hrant Dink Vakfına ölüm tehdidi içeren mesaj yollayan zanlı yakalandı - Haber 14:57: Microsoft, MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak - Haber 14:56: Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı - Haber 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:42: Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı - Haber 13:28: Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı - Haber 12:32: Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu - Haber