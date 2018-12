Dmd Hastası Gencin Tek Hayali İyileşip Askerlik Yapmak

14 Aralık 2018 Cuma 14:15



DMD kas erimesi hastası genç, tedavi olup askerlik yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.Balıkesir'in Balya ilçesinde 4 yaşındayken duchenne muscular dystrophy (DMD) teşhisi konulan 20 yaşındaki gencin yaşaması için 240 bin lira gerekiyor. Gezer ailesi 20 yaşındaki oğullarını yaşatabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Hasan tedavi olamazsa ileriki zamanlarda cihaz olmadan nefes bile alamayacak.Balya ilçesinin kırsal Yaylacık mahallesinde yaşayan Hasan Deniz Gezer, 4 yaşındayken yakalandığı kas erimesi hastalığının pençesinde günden güne eriyor. Üç çocuklu Gezer ailesinin ortanca çocuğu olan Hasan Deniz'in yaşama umudu Hindistan'da gerçekleştirilecek olan kök hücre naklinde. 4 seans görmesi gereken Hasan Deniz'in her hücre naklinin yapılacağı her seans için 60 bin liraya ihtiyacı var.Hastalığının son safhasını yaşayan ve en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamayan, ancak umutsuzluğa düşmeyen Hasan Deniz'in ihtiyaçlarını ise annesi ve babası karşılıyor. Gün içinde telefonuyla zaman geçiren Hasan, güncel olayları internete girerek yakından takip ediyor.Ailesi ve komşularının yardımıyla DMD hastaları için özel hazırlanan akülü araçla dışarı çıkabilen Hasan Deniz Gezer, zaman zaman evlerine 150 metre uzaklıktaki kahveye giderek buradakilerle sohbet ediyor. Sağlığını kavuşması ve hastalığının kötü etkilerini durdurabilemek için alması gereken 4 seansın bedelinin 240 bin lira olduğunu kaydeden Hasan Deniz'in anne ve babası, yardımseverlerden, devlet büyüklerinden oğullarını yaşatabilmek için destek istiyor.Oğlunu tedavi ettirebilmek için gerekli parayı toplamak maksadıyla sosyal medyadan çağrıda bulunan ve her türlü yolu deneyen Muhammed Gezer, tedavi bedeli olan 240 bin liranın bulamazsa oğlunun birkaç yıl içinde cihaza bağlı olarak nefes alabileceğini ve hatta hayatını kaybedebileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hayırsever vatandaşlardan destek isteyen Gezer, "Oğluma kas erimesi teşhisi konuldu. Biz bunu 4 yaşındayken fark ettik. 4 yaşından beri oğlumun hastalığı ilerliyor" dedi.Oğlunun tedavisi için kök hücre nakli alması gerektiğini anlatan baba Gezer, "Ancak kök hücre naklini Hindistan'da yaptırmamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla götürmemiz gerekiyor. İmkanımız da yok. Oğlumun tedavi olması için 4 seans gerekiyor. Seansı da 60 bin lirayı buluyor. 6 ayda bir kök hücre alması gerekiyor. Toplam bu tedavi 240 bin lirayı buluyor. Bunu da karşılamamız mümkün değil. Yardımseverlerin sesimizi duyup bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.Anne Hatice Gezer gözyaşları içinde "Bu kök hücre tedavisini olmaz ise ileride solunum cihazlarına bağlı olarak yaşayacak. Yatağa düşecek. En azından yatağa düşmesin. Solunum cihazlarına bağlanmasın. Kendi işlerini görecek kadar ayakta olsun o yeter. Anne olarak bunu istiyorum. Bu kök hücreyi alması lazım. Bunun için de yardım severlerden ve büyüklerimizden yardım bekliyoruz."dedi.10Hasan Deniz Gezer, "DMD kas erimesi hastasıyım. Bundan dolayı yaklaşık 10 seneden beri yürüyemiyorum. Hastalığımın tedavisi için Hindistan'a gidip kök hücre nakli olmam gerekiyor. Tedavi olduktan sonra arkadaşlarımla gezmek, yürümek istiyorum. Askere gitmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bana yardım etmesini istiyorum. En büyük hayalim askerlik yapmak" ifadelerini kullandı.Kırsal Yaylacık Mahallesi Muhtarı Adil Pala da, "Köyümüzün imkanları kısıtlı. Babasının da maddi durumu el vermiyor. Bu hastalığın Hindistan'da bir tedavisi varmış. Biz köy olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Sağlık bakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, hayırsever vatandaşlardan Hasan Deniz'e yardım ellerini uzatmalarını istiyoruz. Bu çocuğun bir an önce sağlığına kavuşup annesine, babasına, vatanına hayırlı bir evlat olmasını bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR