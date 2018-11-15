Dmd Hastası Kardeşler, Hindistan'da Tedavi Olabilmek İçin Video Çekti

15 Kasım 2018 Perşembe 10:24



15 Kasım 2018 Perşembe 10:24

İZMİR Kemalpaşa ilçesinde yaşayan DMD (duchenne müsküler distrofi) hastası kardeşler Mert Kaya (14) ve İsacan Kaya, (16) Türkiye'de tedavisi bulunmayan hastalıklarını yenebilmek için Hindistan'a gitmek istiyor. Temizlik işçisi bir baba ile ev kadını annenin çocukları, yönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik video ile tedavileri için hayırseverlerden yardım istedi.İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ahmet Kaya çiftinin çocukları Mert (14) ve İsacan (16) kardeşler, 10 yıl önce bir sokak düğününe katıldı. Burada kenenin yapıştığı Mert, bölgede bulunan sağlık ocağına götürüldü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Mert Kaya'ya DMD teşhisi konuldu. İsacan Kaya'nın da aynı hastalığa sahip olduğu, kardeşinin ardından yapılan kontrolde anlaşıldı.İsacan, 13 yaşına geldiğinde yürüyememeye başlayadı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kardeşi Mert'in de zaman içinde yürümesi kötüleşti ve her iki kardeş evde eğitim almaya başladı. İsacan, Türkiye'de tedavi edilemeyen hastalıklarının Hindistan'da bir hastanede tedavi edilmesi ihtimali olduğunu öğrenince tekrar yürüme umudu oluştu. Bunun üzerine sosyal medyada kampanya başlatarak maddi yardım toplamaya çalışan kardeşlerin tek umudu, bu tedavi oldu. 10 Eylül 2018 tarihinde yayınladıkları video, 16 bin 921 kez görüntülendi ancak yeterli maddi destek sağlanamadı.'BAŞARABİLİRİZ' MESAJINI VERİYORLARYönetmen arkadaşlarının çekip, montajlayarak 10 Eylül'de sosyal medyada paylaştığı 5 dakika 30 saniyelik videoda Kemalpaşa'da bahçeli bir evde hayvanlarla birlikte yaşadıkları görülen iki kardeşin günlük hayatlarına dair görüntüler de izleyenlerin yüreklerinı ısıttı. Babaları temizlik görevlisi, anneleri ev kadını olan kardeşlerden İsacan Kaya, videolarının çok izlendiğini ancak bağışın az toplandığını belirterek, şöyle dedi:"5 yaşlarındayken ayağım kırılmıştı ve uzun süre iyileşmedi. O dönemde hastalığımın teşhisi konmamıştı. Bu yüzden sebebini bilmiyorduk ama kardeşimi kene ısırdıktan sonra öğrendik. 5'inci sınıftayken çok zor yürüyordum, okula babam götürüp getiriyordu. 7'nci sınıfa geldiğimde ise tamamen yürüyememeye başladım. Hindistan'da bizim hastalığımızın tedavisinin mümkün olduğunu öğrendik. Bu yüzden Hindistan'da tedavi görmek istiyoruz. Bu doktor hastalık hakkında kitap yazarak hastalığı ayrıntılı biçimde anlatmış ve kitapları oldukça ümit vaat ediyor. 'Başarabiliriz' mesajını veriyor. Ben de bu kitabı okuduktan sonra hastane ile iletişime geçtim ve bize geri dönüş yaptılar. Tedavi üç aşamada oluyor. İlk aşaması yalnızca hastalığı durduruyor. İkinci ve üçüncü aşamada da bu hastalığın iyileşmesine yönelik adımlar atılıyor. Güçsüz olan yerler belirleniyor ve bu bölgelere ilik takviyesi yapılıyor. Maddi durumumuz yetmediği için bir kampanya başlatmak istedik. Ama bağış yapan çok az oldu. Bir ayda sadece 400 TL toplayabildik. Biz bu parayı toplayıp tedavi olmak istiyoruz. Bunun için de pasaport parası, uçak parası ve oraya gittiğimizde orada geçimimizi sağlamamız için maddi yardıma ihtiyacımız var."- İzmir