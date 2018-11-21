Dmd Tedavisi İçin Hastane Talebi

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara veya İstanbul'da, doktorların DMD kas hastalığı konusunda çalışabileceği bir hastane kurulmasını istedi.Başarır, DMD kas hastaları ve aileleriyle birlikte Mecliste basın toplantısı düzenledi.Her gün bir çocuğun, ölümcül ve tedavisi zor hastalıklardan biri olan DMD ile dünyaya geldiğini belirten Başarır, Türkiye'de bu hastalık konusunda uzman doktorların bulunduğunu ancak bu hastalığa yönelik çalışma yapabilecekleri özel bir hastane bulunmadığını ifade etti.Devletin bu alandaki çalışmalara ciddi anlamda destek vermesi gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle konuştu:"Bugün iki bilim adamımız, tıp doktorumuz ABD'de yaptıkları çalışmalarla bu hastalıkla yaşam süresini 50 yıla uzattı. İlaç ve gen tedavisi, bu hastalığı iyileştirir hale getirdi. Ama maalesef Sivas Cumhuriyet ile Hacettepe üniversiteleri kendilerine imkan vermediği için biri ABD'ye, biri İspanya'ya gitmek durumunda kaldı. Bu, bizim için gerçekten üzüntü verici. Ankara veya İstanbul'da, doktorların DMD kas hastalığı konusunda çalışabileceği bir hastane istiyoruz."Bu hastalıktan muzdarip olanların ve ailelerinin zor durumda olduklarını dile getiren Başarır, Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan, dışarı çıkamadığı için evinde eğitim talep eden DMD hastası 15 yaşındaki gence öğretmen yerine imam gönderildiğini de ileri sürdü.Başarır, bu konuda herkesin duyarlı olması, empati kurması gerektiğini vurgulayarak, "Türk doktorları, bilim adamlarımız bu hastalığı yenebilecek çalışmaları yapıyor, bu yeterliliğe sahip. Laboratuvar, kürsü, bütçe ve destek istiyor. Bu desteği onlara verelim ve çocuklarımızı kurtaralım." diye konuştu."Devlet daha çok destek versin"Toplantıya tekerlekli sandalyesiyle katılan DMD hastalarından Eren Tüzün, gen tedavi merkezi açılmasını ve engellilerin kamu kurum kuruluşlarında istihdamının artırılmasını istedi.DMD hastası Buğrahan Çiğdem de kök hücre tedavisi için destek verilmesini, engellilere yönelik medikal imkanlarının artırılmasını talep etti.Çiğdem'in annesi Raziye Çiğdem ise DMD hastalarının yaşam şartlarının zor olduğunu belirterek, bu hastaların ailelerinin maddi ve manevi birçok zorluk yaşadığını anlattı. Hastalığın tedavisinin kök hücre yöntemiyle mümkün olduğunu ifade eden Çiğdem, "Aileler gerekenleri yapıyor ama devletin daha büyük destek vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.