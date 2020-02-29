DMO, akaryakıt tedarikinde Petrol Ofisi ile sözleşme imzaladı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) tarafından, en az 60 il ve 225 ilçede taşıt otomasyon sistemli istasyonları olan dağıtıcı firmaların katılabildiği açık teklif usulü ihale yöntemiyle gerçekleştirilen "DMO Akaryakıt Alım İhalesi"ne en yüksek indirim oranı, Petrol Ofisi AŞ tarafından verildi.

DMO'dan yapılan açıklamaya göre, ihaleye ilişkin Ofis tarafından düzenlenen sözleşme imza töreni, DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir ve Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper ile iki kurumun yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları akaryakıt ihtiyaçlarının merkezi ve standart bir alım yöntemiyle tedarik edilmesi amacıyla başlatılan "DMO Kamu Akaryakıt Tedariki Çalışmaları", Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile sözleşmede belirtilen standartlara uygun olarak alımların 3 Ocak tarihinde başlamasıyla devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, kamu ihtiyaçlarının en doğru ve en verimli şekilde karşılanmasında Ofis'in üstlendiği sorumluluğa vurgu yaparak, "DMO olarak her alanda olduğu gibi akaryakıt tedarikinde de geliştirdiğimiz sistemler ile farklı kazanımlar sağladık. Kamu kuruluşlarımızın ihtiyacını, avantajlı, çağdaş ve en ideal şekilde karşılamalarına olanak tanıyoruz. Bu proje alanında ilk olmasının yanında kamuya önemli miktarda tasarruf sağlaması ile de dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi'nin doğduğu toprağa olan sorumluluklarını hiçbir zaman unutmadığına vurgu yapan Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper de "Türkiye'nin en büyük 3'üncü şirketi ve akaryakıt sektörünün geleneksel lideri olarak biz, sahip olduğumuz bu güçle, benzersiz altyapımızla, ülkemizin gelişimine, geleceğine katkı sağlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte DMO tarafından alım süreçlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla geliştirilen Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi–KamuTOS da hizmet vermeye başladı. Kamu kurumları, DMO müşteri üyelik bilgileri ile giriş yaptıkları KamuTOS üzerinden, talep oluşturma, taşıt bilgilerini sisteme tanımlama, limit belirleme, tesellüm, fatura görüntüleme gibi birçok işlemi kolay, hızlı, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

KamuTOS'un devreye girmesi ile birlikte kamu kurumları, 3 Ocak 2020 tarihinde sistemi kullanarak DMO üzerinden ilk akaryakıt alımlarını da başladı. Şu anda yaklaşık 550 kamu kurumu toplamda 3 bin adet taşıt ile sisteme dahil oldu. Gelecek günlerde kamu kurumlarının devam eden sözleşmelerinin sona ermesi ve DMO'daki sisteme dahil olması ile birlikte, KamuTOS'a kayıtlı taşıt sayısının da hızla artması bekleniyor. Böylece ekosistemin büyümesi ile önemli bir tasarruf değeri yaratılacağı da öngörülüyor.

Kaynak: AA