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DMW Türkiye Başkan Yardımcısı Karademir, IPART'ın yararlarını anlattı

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Kırsal Kalkınma Programı IPART'ın bölge için önemli olduğunu söyledi.

11.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:06DMW Türkiye Başkan Yardımcısı Karademir, IPART'ın yararlarını anlattı
Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Kırsal Kalkınma Programı IPART'ın bölge için önemli olduğunu söyledi.
Karademir, Avrupa Birliği destekli proje ve Proje Döngüsü Yönetimine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, AB projelerini kurumlar ve kişiler olarak iki grupta ele alınabileceğini söyledi.
Proje Döngüsü Yönetimi veya Proje Yazma Yönetimi'ni bilen herkesin proje hazırlayabileceğini belirten Karademir, şöyle devam etti:
"AB'nin küçük ve orta boy veya mikro işletmeler için destekleri var. Esnaf o desteklerden faydalanabilir. Türkiye'de başta KOSGEB olmak üzere, ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının büyük ölçekli, küçük ölçekli ve mikro ölçekli işletmelere veya henüz işe yeni başlayacak girişimcilere yönelik olarak zaten destekleri var. Bu desteklerinin bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti devleti desteklerken, bunun bir kısmını da AB'den mali iş birliği sözleşmesi çerçevesi kapsamında mikro işletmecilere veya esnaflara dağıtabiliyor."
Türkiye ve AB arasında 1963 yılından bu yana devam eden ilişkilerin olduğunu aktaran Karademir, AB'nin Türkiye'ye bu konuda mali destek sağladığını ifade etti.
Bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusuna da değinen Karademir, "Bölgedeki bal çok önemli olan bir şey. Bitlis balı dünyada biliniyor. Bunun yönetilmesi ve ihracata sürülmesine yönelik çalışmaların yapılması bu bölge için çok önemli. Türkiye'deki her bölge için, her yerden çeşitli projeler alınıp hibe edilebilir." diye konuştu.
IPART kapsamındaki illerin ciddi şekilde destek aldığını ve hibelerinden yararlandığını dile getiren Karademir, şunları kaydetti:
"Bitlis'in bu kapsamda olmaması özellikle kadına istihdam, hayvancılık ve arıcılık gibi pek çok konuda bu desteklerden faydalanamıyor anlamına geliyor. AB projeleri desteklerinin hepsi elimizde. Devlet ayırım yapmıyor, yeter ki işbirliği eksiksiz olsun ve kurumlar birbirleriyle destekli olsun. Proje yazmak aslında bir kültürdür, aslında bir stratejidir ve gelecekte geçmişi aratmayacak bir çözümdür. Türkiye'de AB projesi yazmak henüz yerleşmedi. Maalesef proje yazmak konusunda şu an çok eksik ve çok yetersiz kalmışız, bunun süratle telefi edilmesi gerekiyor."

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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