Haberler » Güncel » DMW Türkiye Başkan Yardımcısı Karademir, IPART'ın yararlarını anlattı - Haber

DMW Türkiye Başkan Yardımcısı Karademir, IPART'ın yararlarını anlattı

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Türkiye Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Kırsal Kalkınma Programı IPART'ın bölge için önemli olduğunu söyledi.

12.11.2019 00:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:47
Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkan Yardımcısı Musa Karademir, Kırsal Kalkınma Programı IPART'ın bölge için önemli olduğunu söyledi.
Karademir, Avrupa Birliği destekli proje ve Proje Döngüsü Yönetimine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, AB projelerini kurumlar ve kişiler olarak iki grupta ele alınabileceğini söyledi.
Proje Döngüsü Yönetimi veya Proje Yazma Yönetimi'ni bilen herkesin proje hazırlayabileceğini belirten Karademir, şöyle devam etti:
"AB'nin küçük ve orta boy veya mikro işletmeler için destekleri var. Esnaf o desteklerden faydalanabilir. Türkiye'de başta KOSGEB olmak üzere, ve Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının büyük ölçekli, küçük ölçekli ve mikro ölçekli işletmelere veya henüz işe yeni başlayacak girişimcilere yönelik olarak zaten destekleri var. Bu desteklerinin bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti devleti desteklerken, bunun bir kısmını da AB'den mali iş birliği sözleşmesi çerçevesi kapsamında mikro işletmecilere veya esnaflara dağıtabiliyor."
Türkiye ve AB arasında 1963 yılından bu yana devam eden ilişkilerin olduğunu aktaran Karademir, AB'nin Türkiye'ye bu konuda mali destek sağladığını ifade etti.
Bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusuna da değinen Karademir, "Bölgedeki bal çok önemli olan bir şey. Bitlis balı dünyada biliniyor. Bunun yönetilmesi ve ihracata sürülmesine yönelik çalışmaların yapılması bu bölge için çok önemli. Türkiye'deki her bölge için, her yerden çeşitli projeler alınıp hibe edilebilir." diye konuştu.
IPART kapsamındaki illerin ciddi şekilde destek aldığını ve hibelerinden yararlandığını dile getiren Karademir, şunları kaydetti:
"Bitlis'in bu kapsamda olmaması özellikle kadına istihdam, hayvancılık ve arıcılık gibi pek çok konuda bu desteklerden faydalanamıyor anlamına geliyor. AB projeleri desteklerinin hepsi elimizde. Devlet ayırım yapmıyor, yeter ki işbirliği eksiksiz olsun ve kurumlar birbirleriyle destekli olsun. Proje yazmak aslında bir kültürdür, aslında bir stratejidir ve gelecekte geçmişi aratmayacak bir çözümdür. Türkiye'de AB projesi yazmak henüz yerleşmedi. Maalesef proje yazmak konusunda şu an çok eksik ve çok yetersiz kalmışız, bunun süratle telefi edilmesi gerekiyor."
DMW Türkiye Başkan Yardımcısı Karademir, IPART'ın yararlarını anlattı

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:29 - İstifa eden Morales, hakkındaki tutuklama emrini "yasadışı" olarak nitelendirdi
01:24 GÜNDEM ÖZETİNE
01:19 Mantar zehirlenmesi
01:07 Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı
01:03 - Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
00:33 Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar
00:29 Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var
23:56 Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi
23:22 Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması: Rabia Naz'ın tırnağında bulunan DNA aynı soyağacından bir erkeğe ait
23:22 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 01:44:05