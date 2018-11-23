DNA Testleri de Black Friday ile İndirime Gitti!

Dünya genelinde alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday'de sadece tüketicilerin merakla beklediği akıllı telefonlar, televizyonlar ve bilgisayarlar gibi elektronik ürünlerde kampanya yapılmıyor. Beyaz eşyasından giyimine, oyunundan gıda perakendesine kadar onlarca sektör, çeşitli indirimlerle yıl bitmeden stoklarını eritmeye çalışıyor. Ancak bugün yaşanılan Black Friday rüzgarına kapılananlar sadece perakende sektörüyle de sınırlı değil.

Özellikle ABD'de öyle bir alan var ki geçen yıldan bu yana Black Friday kampanyalarının da yükselen yıldızı oldu. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre insanların DNA testlerini evde kendilerinin yapabileceği şekilde geliştirilen özel kitler, Black Friday kapsamında yüzde 50'ye varan oranlarda ucuzladı.

TÜRKİYE'DE PROFESYONEL MERKEZLERDE YAPILIYOR

Türkiye'deki gündüz kuşağı programları ve dizilerin de etkisiyle son yıllarda arttığı bilinen DNA testi, profesyonel merkezler tarafından yapılmakla birlikte, dünyada sağlık alanındabu alana odaklanan pek çok start-up da bulunuyor. Bu girişimlerin geliştirdiği DNA kitleri, kullanıcılara genetik ve etnik kökenleri hakkında temel bilgiler sunuyor.

YÜZDE 50'LİK BLACK FRİDAY İNDİRİMİ

E-ticaret sitesi Amazon üzerinden satışa sunulan bu kitler de Black Friday ile satışlarını artırma derdine düştü. Bu kitlerden olan 23andMe DNA testi, yüzde 50'lik Black Friday indirimiyle 200 dolardan 100 dolara inerken, bir diğer start-up'ın ürünü olan AncestryDNA kiti yüzde 40'lık indirimle 99 dolardan 59 dolara indi. Yine Amazon'da satılan MyHeritage DNA kiti de yüzde 35 indirimle 75 dolardan 49 dolara indi.

Üstelik DNA testi indirimleri bunlarla da sınırlı değil. Hatta ABD merkezli online sitelerde yayınlanan "Black Friday'de En İyi DNA Kiti Fırsatları" listeleri, tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

*Bu ürünler Amazon'un Türkiye sitesinde satılmıyor.