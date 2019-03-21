Dob, 2019 Yazının İlk Uluslararası Festivalini Gaziantep'te Yapacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen "2.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali", 15-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DOB tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2.Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, 15-25 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sunulacak.DOB'un 2019'da yapacağı uluslararası festivallerinin ilki, 15 Nisan akşamı, Osmanlı donanması komutanı, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını ele alan ilk ve tek bale eseri "Piri Reis" isimli eserin sahnelenmesi ile başlayacak.15. yüzyılda yaşamış, dünyayı ilk kez haritalandıran Osmanlı'nın büyük değerini anlatan eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Devlet Opera ve Balesinin ödüllü koreografları G. Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait iki perdelik eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince GAÜN Mavera KSM Ana Salonu'nda sahnelenecek.Arnavutluk Cumhuriyeti'nden solistlerin konuk olacağı gala konserinin de sanatseverlere sunulacağı festivalde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrasına, Eva Golemi (soprano), Ramona Tullumani (soprano) ve Denis Skura (tenor) eşlik edecek.Konser, 20 Nisan'da saat 20.00'de GAÜN Mavera KSM Ana Salon'da sanatseverlerle buluşacak.Çocuklar için "Sihirli Dünya"Ünlü Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'ın eseri "Arşın Mal Alan" opereti 22 Nisan akşamı sahnede olacak. Librettosu da ünlü besteciye ait olan eserde, Karabağ'ın Şuşa şehrinde yaşayan gerçek karakterlerden esinlenerek, o dönemin kadın-erkek ilişkilerine büyüteç tutuyor.Festivalin son üç gününde ise çocuklar için temsil verilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar için "Sihirli Dünya" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.Müzik düzenlemeleri Ahmet Kahyaoğlu'na, librettosu ve rejisi Haldun Özörten'e, koreografisi Hülya Şeren Nüfusçu'ya ait eseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sahneliyor.Bir çocuğun rüyaya dalması ile başlayan eser, miniklere klasik müzik sanatını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.Orkestra sanatçılarının da sahne üstüne çıkarak enstrümanlarını miniklere tanıtacakları eser, 23 Nisan'da Şehitkamil Kültür Kongre Merkezi'nde, 24 ve 25 Nisan'da Onat Kutlar Sahnesinde çocuklarla buluşturacak.