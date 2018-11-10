Dob, Ata'yı Sevdiği Şarkılarla Andı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) solistleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında sevdiği şarkılarla andı.<br><br>Ankara Opera Sahnesi'ndeki 'Atatürk'ü Anma Konseri'nde Ata'nın sevdiği şarkılar, Şenol Talınlı, Görkem Ezgi Yıldırım, Ferda Yetişer, Cem Beran Sertkaya ve Emre Akkuş tarafından seslendirildi.<br><br>Konser repertuvarında, opera parçalarından valse, Harmandalı Zeybeği'nden Selanik Türküsü'ne kadar birçok eser yer aldı.<br><br>Devlet Halk Dansları Topluluğu da Halit Recep Arman'ın bestelediği 'İstanbul Geceleri' şarkısı eşliğinde vals yaptı.<br><br>Konserde sahneye Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı.