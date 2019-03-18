Dob'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"

Ankara
Devlet Opera ve Balesince (DOB) Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yılında şehitler anısına düzenlenen konser sanatseverlere sunuldu. Leyla Gencer
Sahnesindeki, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri'nde, "Yemen
Türküsü, Çanakkale İçinde, Allı Turnam, Ah Bir Ateş Ver, Efem" gibi eserler seslendirildi.
Ücretsiz olarak sunulan konserde, solistler Gül Seçkin, Cumhur Böler, Haser Tek, İbrahim Halil
Turgut ve Erdem Baydar
'a piyano sanatçısı Hande Uçar, viyola sanatçısı Ahmet Murat Gedikli
ve bağlama sanatçısı İbrahim Halil Turgut eşlik etti.
Konserde ayrıca sahneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve Çanakkale şehitlerinin fotoğrafı yansıtıldı.
Ankara, Çanakkale, Kültür Sanat
Kaynak: AA