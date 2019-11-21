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Doç. Dr. Feysel Taşçıer 'Yılın Milli Eğitim Müdürü' seçildi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, yılın en başarılı Milli Eğitim Müdürü seçilerek ödüle layık görüldü.

21.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:20Doç. Dr. Feysel Taşçıer 'Yılın Milli Eğitim Müdürü' seçildi
İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, yılın en başarılı Milli Eğitim Müdürü seçilerek ödüle layık görüldü.

Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından verilen '6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. 'da düzenlenen törenle Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, "Yılın Milli Eğitim Müdürü" kategorisinde en çok oyu alarak ödüle layık görüldü. 17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği törene Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, müdürler, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda, eğitim dünyasının daha sık bir araya gelerek sorunlarının tartışılması, çözüm yollarının ortaya konulması ve eğitimin güncel sorunlarına dikkat çekildi.

"Diyarbakır eğitim camiası büyük bir ailedir"

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödülü elde etmek şahsıma adıma değil de Diyarbakır adına anlamlı ve değerli. Bende eğitim camiasının bir ferdi bir üyesiyim. Bu bizi motive eden bir ödül. Diyarbakır eğitim camiası büyük bir ailedir. Biz bu ödüle birlikte dört elle ve büyük bir motivasyonla işimize sarılacağız. Öğrencilerimizle birlikte sahada büyük bir etkileşim ve enerji içerisinde işimizin başındayız. Diyarbakır dezavantajlı bir bölge ama bugün ki şartlar da oldukça müsait bir havaya ve atmosfere sahip olduğu için eğitimle pek çok sorunumuzu aşabileceğimizi düşünüyorum. Görevi devraldığımdan beri 7 ay geçti. İdarecilerimizle ve öğretmenlerimizle sayısız toplantılar yaptık. Bütün ilçelerimizi gezerek eğitim ve öğretim ortamlarının fiziksel, psikolojik ve diğer akademik sorunlarını yerinde gözlemledim. Ayrıca tespit ederek eylem planları hazırladık. Bu eylem planları çerçevesinde yol haritası belirledik" şeklinde konuştu.

"Ödülü Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmen ailemize armağan ediyorum"

Öğrencilerin akademik başarılarının performanslarının gelişmesi için büyük bir çaba içerisinde olduğunu ifade eden Taşçıer, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının performanslarının gelişmesi için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bunun dışında diğer sınıf düzeyindeki akademik başarılarımızın ve niteliğimizin, kalitesinin yukarılara taşınması için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Ülkemizin Diyarbakırlı çocuklarımıza eğitim de sizlere çok ihtiyacı var. Birçok sorunumuz var ve bu sorunların çözümünün anahtarının eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu yüzden bütün yatırımımızı ve bütün enerjimizi eğitime öncelikli olarak vermek zorundayız. 500 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize emekle mücadeleden, 25 bine yakın öğretmeniz var. Bu ödülü Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmen ailemize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Diyarbakır, İstanbul, MEB, Güncel

Kaynak: İHA

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