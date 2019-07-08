08.07.2019 11:04
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Doç. Dr. Işın Çelebi'nin yeni kitabı okuyucuyla buluştu

Doç. Dr. Işın Çelebi

Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi'nin '50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi'nin '50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.

Altınbaş Üniversitesi Yayınları, '50 Soruda' başlıklı yayınlar serisine yeni bir kitap daha ekledi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Işın Çelebi'nin '50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' adlı yeni kitabı Altınbaş Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı.
GLOBALLEŞMENİN YARATTIĞI SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Daha önce '50 Soruda Stratejik Yönetim ve Değişim Anlayışı' kitabına imza atan Doç. Dr. Işın Çelebi, son kitabı '50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle Türkiye ekonomisine dair çarpıcı tespitleri, sorunlar ve çözüm önerilerini paylaşıyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin globalleşmenin yarattığı sorunlara çözüm önerileri olarak 18 başlıkta incelendiği kitapta;  Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sağlıklı Koşullar, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış ve Adalet, Hedefler için Ortaklıklar ve Göç başlıkları yer alıyor.
Doç. Dr. Çelebi yeni kitabıyla; tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de hızlı ekonomik dalgalanmalar, küresel-yerel kriz süreçlerinin yaşandığı, ekonomide temel parametrelerin sürekli değiştiği günümüzde asıl hedef olan kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanıyor. Altınbaş Üniversitesi Yayınları 'Elli Soruda' dizisi arasında yer alan kitap, Türkiye'nin yaşadığı yapısal sorunlar ekseninde ekonomik istikrar ve büyüme modellerini ele alıyor.
Doç. Dr. Işın Çelebi imzalı '50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri',  Altınbaş Üniversitesi'nden temin edilebilir.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Işın Çelebi, Çelebi, Kültür Sanat

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