Doç. Dr. Murat'tan "Düşünceni Değiştir Hayatın Değişsin" Konferansı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Murat'ın yaptığı "Düşünceni Değiştir Hayatın Değişsin" konferansı düzenlendi.GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan GAÜN Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, "Sosyal bilimcilerin ve fen bilimcilerin büyük görevleri var. Bu tür buluşmalar,inşallah üretmemiz ve başarı için vesile olacaktır. Bundan sonra başarmak için değişime gidebilmek için üretmek için ve kalkınmak için daha nice programlar yapacağız" dedi.İnsanların düşüncelerinin davranışlarını, davranışlarının da duygularını yönettiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Murat, "Hayatta mutlu olacak kadar iyilik, üzülecek kadar da olumsuzluk var. Hangisini tercih ederseniz onları yaşıyorsunuz. İnsan doğuşta boş bir levha gibidir, insanlar boş bir levha gibi yaratılmıyor. İnsanlar kendilerine yetecek kadar potansiyellerle yaratılıyorlar. Bu potansiyelleri beceriye dönüştürmeye ihtiyaçları var. Buda çevre ortamında oluyor. Eğer insanlar uygun bir çevre ortamı bulamazlarsa, potansiyellerini beceriye dönüştüremeyip 'ben ne işe yararım?' sorularını sorup depresyona girebiliyorlar. Kişiler, Allah'ın onları dünyaya getirdiği potansiyellerini, yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkına varsınlar bunları beceriye dönüştürüp, hem kendilerine hem topluma hem de insanlığa fayda sağlasınlar. İnsan kendini tanımadan kendine inanamaz. İnanmadan kimse bir şey değiştiremez" şeklinde konuştu."İyi arkadaşlıklar edinin"Konuşmasında öğrencilere seslenen Doç. Dr. Murat, "Kampüste mutlu ve başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmeniz için muhakkak iyi arkadaşlıklar edinin. Karamsar arkadaşlıklar yani her şeyden ağlayan, geleceğe umutla bakmayan arkadaşlar edinirseniz, çok çabuk kaybedersiniz. Geleceğe umutlu, hevesli, öğrenme aşkı olan arkadaşlar edinin. Bunlarla kampüsü 4 yıl keyifle yaşamış olursunuz" ifadelerini kullandı.Etkinliğe, GAÜN Rektör Yardımcı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Gök, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ve çok sayıda katılımcı katıldı. Konferans sonrası Gaziantep Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Gök tarafından konuşmacı Doç. Dr. Mehmet Murat'a hediye takdim edildi. - GAZİANTEP