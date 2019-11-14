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Doç. Dr. Mustafa Ünübol'dan "diyabet" uyarısı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ünübol, "Diyabet gün geçtikçe salgın bir hastalık gibi hızla artıyor.

14.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:38Doç. Dr. Mustafa Ünübol'dan
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ünübol, "Diyabet gün geçtikçe salgın bir hastalık gibi hızla artıyor. Erken müdahale edilmediği taktirde görme kayıplarına, böbrek yetmezliğine, genç yaşta kalp krizine ve ayak kayıplarına neden olabilir." ifadelerini kullandı.
Ünübol, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki diyabetli hasta sayısının 425 milyonu aştığını belirtti.
Türkiye'de 10 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu aktaran Ünübol, şunları kaydetti:
"Diyabet gün geçtikçe salgın bir hastalık gibi hızla artıyor. Erken müdahale edilmediği taktirde görme kayıplarına, böbrek yetmezliğine, genç yaşta kalp krizine ve ayak kayıplarına neden olabilir. Diyabetin oluşturduğu doku ve organ hasarları hiç gelişmeden önlenebilir. Hastalar iyi bir kan şekeri kontrolü ile sağlıklı bir yaşam sürebilmektedir. Bunu başarmak, erken tanı ve başarılı tedavilerle sağlanabilmektedir. Ancak bu konuda en büyük görev hastalarımıza düşmektedir."
"Tip 2" diyabetli hastaların çoğunun aynı zamanda obezite de olduğunu aktaran Ünübol, kan şekeri düzeyinin kiloya bağlı arttığını ve tedavinin de zorlaştığını bildirdi.
Diyabette beslenme alışkanlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Ünübol, "Aileler bilinçledirilmeli, okullarda buna yönelik çalışmalar yapılabilir. Bunun dışında sporun teşvik edilmesi, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık

Kaynak: AA

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