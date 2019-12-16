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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi suikasta dair açıklama yapacağını duyurdu

Uğradığı suikastla hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölüm yıl dönümünde eşi Şengül Hablemitoğlu ve aile avukatları, suikastçının tutuklanmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yapacak.

16.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:17Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi suikasta dair açıklama yapacağını duyurdu
Uğradığı suikastla hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölüm yıl dönümünde eşi Şengül Hablemitoğlu ve aile avukatları, suikastçının tutuklanmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yapacak.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikasta uğramasının üzerinden 17 yıl geçti. 18 Aralık 2002'de evinin önünde suikasta kurban giden Hablemitoğlu'nun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ukrayna'da eski özel kuvvetler mensubu olduğu belirtilen N.G.B. adlı kişinin 10 Temmuz'da yakalandığı ve Dışişleri ile Adalet Bakanlıklarının iade süreci için çalışmalar yürüttüğü duyuruldu. Katil zanlılarından olduğu iddia edilen N.G.B.'nin 10 Temmuz'da yakalandıktan sonra 3 ay hapishanede kaldığı ve ardından da ev hapsine alındığı bildirildi.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden aile avukatlarıyla birlikte 18 Aralık'ta bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Şengül Hablemitoğlu yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında yakalanan kişiye dair başından bu yana bilgi sahibi olmamıza karşın dosyadaki gizlilik kararına olan saygımız ve adı geçen kişinin iade sürecinin devam etmesi nedeniyle herhangi bir açıklamada bulunmadık. Adı geçen kişinin suikasta dair bilgi sahibi olabileceği konusunda dosyada önemli dayanaklar bulunmaktadır. Bu anlamda dosyamız kapsamında yakalanan kişinin siyasi mültecilik talebinin reddedilip bir an evvel ülkemize getirilmesi önemlidir. Ancak gerek Ukrayna devletindeki yargısal süreç, gerekse şüphelinin Türkiye'de başka dosyalarda da adının geçmesi iade sürecinin sonuçsuz kalabileceğine dair tarafımızı kuşkuya sürüklemektedir. Bu kuşkunun ortadan kaldırılması ancak her iki devletin iade dosyasını kararlı takibiyle olanaklı olabilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Necip Hablemitoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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