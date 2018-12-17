Doç. Dr. Ocakoğlu'na Tüba'dan Ödül

Kaynak: AA

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine İnce Ocakoğlu, Türkiye Bilimsel Akademisi (TÜBA) tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) layık bulundu.Üniversiten yapılan açıklamada, TÜBA'nın 2001 yılından itibaren üstün başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmaları teşvik, takdir ve ödüllendirme görevi kapsamında her yıl GEBİP ödüllerini verdiği hatırlatıldı.Bu yıl 37 bilim insanına ödül verilirken, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ocakoğlu'nun da enerji sistemleri alanındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldüğü bildirildi.Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan Ocakoğlu'nun uluslararası bilimsel dergilerde basılmış toplam 46 makalesi ve birçok uluslararası ödülünün bulunduğu aktarıldı.Ödülün önümüzdeki günlerde sahiplerine takdim edileceği öğrenildi.