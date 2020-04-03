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Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kentte bu sabah meydana gelen deprem ile ilgili olarak, "Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir.

03.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:17
Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk , kentte bu sabah meydana gelen deprem ile ilgili olarak, "Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van 'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı, hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" dedi.

Van'da sabah saatlerinde meydana gelen ve büyük paniğe neden 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, depremin Çolpan (Ermişler) fayı olarak adlandırılan güneye doğru eğimli bir bindirme fayı üzerinde oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olan fayın Van'ın kuzeyinde yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, "Ayrıca bölgede bu fayın tetiklediği güncel heyelanlı alanlarda yer alıyor" dedi. TUBİTAK Projesi kapsamında 2015-2018 yılları arasında yaptıkları arazi çalışmaları sırasında bu bölgedeki göl çökellerinde yoğun deformasyonlar tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Bu arazi verilerine bağlı olarak, bölgede bir gerilim birikmesi olduğu görülmektedir. Bugün meydana gelen deprem bu enerji birikimin boşalımlarından sadece bir kısmı. Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuk, Deprem, Van, Güncel
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