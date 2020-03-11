Doç. Dr. Topçu: Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalı
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, "Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıdır; plasenta ya da anne sütü yoluyla koronavirüsün bebeğe geçişi henüz belirlenmedi" dedi.
11.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:28
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, "Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıdır; plasenta ya da anne sütü yoluyla koronavirüsün bebeğe geçişi henüz belirlenmedi" dedi.
Ankara Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Doç. Dr. Topçu, koronavirüsün daha yeni bir virüs olduğunu ve geçmişe dair bilgileri bulunmadığını söyledi.Daha sonra İngiltere Kraliyet Akademisi'nin, koronavirüsün gebe kadınlar üzerindeki etkisi üzerine yayımladığı araştırmaya değinen Doç. Dr. Topçu, "Bültende 'Gebe kadınlar, toplumdaki diğer insanlara göre koronavirüs açısından ek bir risk taşımamaktadır. Yani koronavirüs enfeksiyonu daha ağır seyretmemektedir. Direkt plasenta yoluyla bebeğe bulaşmamaktadır. Bebekte konjenital bir enfeksiyon yapmamaktadır' ifadeleri yer alıyor. Tabi bunlar ilk datalar, dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Bu bakımdan kar-zarar oranını düşünerek, gebe koronavirüs hastalar olursa, ilk datalara göre yaklaşmak mantıklı olacaktır" dedi.'VİRÜSÜN ANNE SÜTÜYLE GEÇİŞİ YOK'Dünyada enfekte olmuş gebe sayısının şu anda az olduğunu belirten Doç. Dr. Topçu, "Ancak gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıdır; plasenta ya da anne sütü yoluyla koronavirüsün bebeğe geçişi henüz belirlenmedi. En azından anne sütüyle geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak annede 'koronavirüs' pozitif ise, solunum yoluyla bebeğe geçebilir" diye konuştu.- Ankara
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Haberler
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haberler
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı