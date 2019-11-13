Doçentlik belgesi artık e-Devlet'te

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması için yapılan çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'Dijitalleşen YÖK' mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemenin hayata geçirildiği ve birçok yeniliğe imza atıldığı bildirildi. Bu kapsamda 'Online Tanıma ve Denklik Başvurusu', 'YÖK Atlas', 'YÖK Akademik', 'Üniversite e-Kayıt', 'Öğrenci Belgesi', 'Mezun Belgesi', 'Ulusal Tez Merkezi' ve 'YÖK Mobil' gibi özellikle e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yürütülen hizmetlerin sunulmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, son olarak doçentlik belgelerinin de e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına imkan tanındığı belirtildi.Açıklamada, "Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından gerçekleştirilen doçentlik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, doçentlik belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK'ün bir süre önce başlatmış olduğu çalışmalar tamamlanarak, doçent adaylarının hizmetine sunulmuştur. Artık doçent unvanı alan/almaya hak kazanan adaylar, 'https://www.turkiye.gov.tr' adresine giriş yaparak; YÖK Başkanlığı, Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti alanından Doçentlik Belgesini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca edinebileceklerdir. E-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan elektronik imzalı Doçentlik Belgesi uygulamaya girdikten sonra, ÜAK tarafından ayrıca fiziki Doçentlik Belgesinin düzenlenmesine gerek kalmayacaktır" denildi.